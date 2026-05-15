Sapna Barman house attacked: আমার বাড়িটাও জ্বালিয়ে দিল: 'আক্রান্ত' সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিডিটাল ব্যুরো: 'আমার বাড়িটাও জ্বালিয়ে দিল'। রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা শিকার এশিয়াডে সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মন। ফেসবুকে পোস্টে সেকথা জানালেন তিনি নিজেই। স্বপ্নার আক্ষেপ, 'আগে যদি জানতাম এমনটা হবে তাহলে আমি সত্যিই আসতাম না'।
খেলার মাঠ ছেড়ে রাজনীতির আঙিনায়। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন স্বপ্না। যদিও জিততে পারেননি তিনি। রাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে ২১ হাজার ৪৭৭ ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছেন বিজেপির দীনেশ সরকার।
জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ির পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়ায় স্বপ্নাদের দুটি বাড়ি। অভিযোগ, আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ রাজগঞ্জে তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী পুরানো বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ওই বাড়িতে অবশ্য কেউ থাকে না। বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। খবর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও পুলিস। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনও নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।
তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলার সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'স্বপ্না কাঁদতে কাঁদতে ফোন করে জানিয়েছে, ওর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দলের স্থানীয় নেতৃত্বকে দেখতে বলা হয়েছে। পুলিশ সুপারকেও বিষয়টি জানিয়েছি। ঠিক কী হয়েছে,খোঁজ নিচ্ছি'। রাজগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক দীনেশ সরকার বলেন, 'আমি কলকাতায় রয়েছি। একজন আমাকে ফোন করে বিষয়টি বললেন। কিন্তু আমাদের দলে এমন কেউ নেই যে কারও বাড়িতে আগুন লাগাবে। পুলিশকে বলব, উপযুক্ত তদন্ত করতে'।
জলপাইগুড়ি পুলিস সুপার র অমরনাথ দে জানিয়েছেন, 'স্বপ্না বর্মনের পুরনো বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে কিছু জ্বালানি কাঠ রাখা ছিল। কোনওভাবে তাতে আগুন লেগে যায়। আশেপাশের কিছু জিনিসপত্র পুড়েছে। তবে বাড়ির তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। ওই বাড়িতে স্বপ্না বর্মন থাকেন না। আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি'।
