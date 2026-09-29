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রাজ্যে শুরু 'সারথি'! পড়ুয়াদের হাতে সাইকেল তুলে দিতে বড় কর্মসূচি রাজ্য সরকারের

Sarathi Bicycle Distribution: হাওড়ার ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শুরু হবে সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি। পাশাপাশি পড়ুয়াদের সঙ্গে মিড ডে মিল ও খাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Reported ByKamalakshya Bhattacharya Edited BySoumitra Sen
Published: Sep 29, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 02:54 PM IST
রাজ্যে শুরু 'সারথি'! পড়ুয়াদের হাতে সাইকেল তুলে দিতে বড় কর্মসূচি রাজ্য সরকারের

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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