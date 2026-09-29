রাজ্যে শুরু 'সারথি'! পড়ুয়াদের হাতে সাইকেল তুলে দিতে বড় কর্মসূচি রাজ্য সরকারের

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: শিক্ষার পথে নতুন গতি, রাজ্যে শুরু হচ্ছে 'সারথি'-- পড়ুয়াদের হাতে সাইকেল তুলে দিতে বড় কর্মসূচি রাজ্য সরকারের। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে প্রায় ৫০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল বিতরণের লক্ষ্য রাজ্যের। আজ, হাওড়া থেকে 'সারথি' কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতেই এই প্রকল্পের সূচনা।
ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়
হাওড়ার ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শুরু হবে সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি। পাশাপাশি পড়ুয়াদের সঙ্গে মিড ডে মিলও খাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উচ্চশিক্ষা ও শরীরচর্চায় উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াত আরও সহজ করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকার ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে যাতায়াতের সমস্যা কমাতে সাইকেল দেওয়ার উদ্যোগ। রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় গোটা কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। এই অর্থবর্ষেই ১২ লক্ষের বেশি পড়ুয়ার কাছে সাইকেল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা-- 'সারথি'কে ঘিরে বড়সড় প্রস্তুতি রাজ্য সরকারের।
মাতৃবন্দনা যোজনা
বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। এল মাতৃ মাত্রু বন্দনা যোজনা। এই যোজনায় কারা আবেদন করতে পারবেন? কীভাবে আবেদন করতে হবে? কী কী নথি লাগবে? কারা এই সুবিধা পাবেন না? রাজ্যে মাতৃবন্দনা যোজনায় দেওয়া হবে ২১০০০ টাকা। অগাস্ট থেকেই দেওয়া হবে এই টাকা। ডক্টরস ডে-তে রাজ্যের গর্ভবতী ও সদ্যপ্রসূতি মায়েদের জন্য বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ মাত্রু বন্দনা যোজনায়, কেন্দ্র দিচ্ছে ৫০০০ টাকা, রাজ্য দেবে ১৬০০০ টাকা। দুটো মিলিয়ে মোট ২১০০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রসূতিদের জন্য দেওয়া হবে নিউট্রিশন কিটও। এই যোজনায় প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে দুই কিস্তিতে একজন মা মোট পেয়ে থাকেন ৫০০০ টাকা। যার প্রথম কিস্তির ৩০০০ টাকা কোনও মা পান তাঁর গর্ভাবস্থা রেজিস্ট্রেশনের পর। বাকি, দ্বিতীয় কিস্তির ২০০০ টাকা পান সন্তান জন্মের পর। আর দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হলে কোনও মা পান অতিরিক্ত এককালীন ৬,০০০ টাকা। ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা DBT-র মাধ্যমে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয় এই টাকা। মাতৃ মাত্রু বন্দনা যোজনায় আবেদনকারী মহিলার বয়স হতে হবে ন্যূনতম ১৯ বছর বা তার বেশি। যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় বছরে ৮ লাখের কম, SC/ST তালিকাভুক্ত, BPL রেশন কার্ডধারী বা মনরেগা জব কার্ডধারী-- অর্থাৎ, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রত্যেক পরিবারের গর্ভবতী ও সদ্যপ্রসূতি মায়েররাই এই সুবিধা পাবেন। অনলাইনে PMMVY পোর্টাল অথবা 'PMMVY Soft' অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে বসেই আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া নিকটবর্তী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে অফলাইনেও আবেদন করা সম্ভব। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার জন্য ও দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে জন্মের ২৭০ দিনের মধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি- আবেদনকারীর আধার কার্ড, আধার লিঙ্কড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, মা ও শিশুর সুরক্ষা কার্ড (MCP Card) এবং শিশুর বার্থ সার্টিফিকেট।
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