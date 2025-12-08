Fixed Deposit Fraud: ফিক্সড ডিপোজিটে SBI গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে ভয়ংকর প্রতারণা! ৪০০ গ্রাহকের কয়েক কোটি নয়ছয়...

Fixed Deposit Fraud: ফিক্সড ডিপোজিটে SBI গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে ভয়ংকর প্রতারণা! ৪০০ গ্রাহকের কয়েক কোটি নয়ছয়...
SBI CSP fraud on Fixed Deposit: কেউ ৪ লাখ, কেউ ৫ লাখ, আবার কেউ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ফিক্সড ডিপোজিট করেছিলেন। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকেরা পাল্লা শাখায় অভিযোগ করলেও কোনও সুরাহা মেলেনি।
মনোজ মণ্ডল: ফিক্সড ডিপোজিটের নামে কোটি টাকার প্রতারণা! এসবিআই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের (CSP) বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ। অভিযোগ প্রায় ৪০০ গ্রাহকের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। টাকা নয়ছয় করা হয়েছে। টাকা নয়ছয় করেছেন এসবিআই সিএসপি-র মালিক।
ফিক্সড ডিপোজিটে বেশি সুদের লোভ দেখিয়ে প্রায় ৪০০ জন গ্রাহকের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে গোপালনগর থানার আকাইপুর এসবিআই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের (CSP) মালিক বিকাশ সমাদ্দারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, গ্রাহকদের কাছে কোনও ব্যাংক-স্বীকৃত কাগজপত্র না দিয়ে শুধুমাত্র স্ট্যাম্প পেপারে সই করিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা নেন তিনি।
সোমবার গোপালনগর থানার পাল্লা এসবিআই শাখার সামনে ক্ষোভ উগরে দেন কয়েকশো মহিলা গ্রাহক। তাদের দাবি—কেউ ৪ লাখ, কেউ ৫ লাখ, আবার কেউ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ফিক্সড ডিপোজিট করেছিলেন। কিন্তু টাকা তুলতে গেলে সিএসপি মালিক বিকাশ সমাদ্দার টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকেরা পাল্লা শাখায় অভিযোগ করলেও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে দাবি তাঁদের।
এই বিষয়ে পাল্লা এসবিআই শাখার ম্যানেজার শুভনীল মৌলিক জানান, “যারা ওই সিএসপিতে টাকা রেখেছেন, তাঁদের কাছে কোনও বৈধ ব্যাংক কাগজপত্র নেই। তবে বিকাশ সমাদ্দারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের হয়েছে।”
