ICDS Supervisor Recruitment: ধাক্কা রাজ্যের, আইসিডিএসের সুপারভাইজার পদে নিয়োগে বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের

ICDS Supervisor Recruitment: ধাক্কা রাজ্যের, আইসিডিএসের সুপারভাইজার পদে নিয়োগে বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের
ICDS Supervisor Recruitment: ২০১৫ সালে এক নির্দেশিকায় কেন্দ্র পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিল, মোট শূন্যপদের ৫০% পদে অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী থেকেই পদোন্নতির ভিত্তিতেই নিয়োগ করতে হবে
অর্নবাংশু নিয়োগী: আইসিডিএস-এর সুপারভাইজার পদে নিয়োগে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। নিয়োগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের যে নির্দেশ ছিল তাতে রাজ্য সরকারের আবেদন মেনে স্থগিতাদেশ দিল না সর্বোচ্চ আদালত।
আইসিডিএসের সুপারভাইজার নিয়োগে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রেখেছিল ডিভিশন বেঞ্চ। কেন্দ্রের নিয়ম মেনেই নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য় সরকার।
আইসিডিএসের সুপারভাইজার পদে সর্বশেষ নিয়োগ হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। পরবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০১৯ সালে। ৩৪৫৮টি আইসিডিএস সুপারভাইজার শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে ২০১৫ সালে এক নির্দেশিকায় কেন্দ্র পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিল, মোট শূন্যপদের ৫০% পদে অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী থেকেই পদোন্নতির ভিত্তিতেই নিয়োগ করতে হবে।
রাজ্য সরকার অঙ্গনওয়ারির কর্মীদের জন্য শুধুমাত্র ৪২২ টি শূন্যপদ রেখে বাকি ৩,০৩৬ শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে। রাজ্য সরকারের এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ করে কিছু অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। এবিষয়ে কেন্দ্রের নিয়ম মেনে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি লপিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
হািকোর্টের সেই নির্দেশ রাজ্য মানেনি বলে অভিযোগ। এবিষয়ে ফের হাইকোর্টে মামলা দায়ের হলে রাজ্যের তরফে বিচারপতির রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করে। ওই মামলাতেই বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ই বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
এনিয়ে আইনজীবী আইনজীবী আশীষ কুমার চৌধুরী বলেন, আজ যেটা স্পষ্ট হল তা হল রাজ্য সরকার ডিভিসন বেঞ্চের নির্দেশের উপরে স্থগিতাদেশ চেয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তা গ্রাহ্য করেনি। এবং আমাদের ৪ সপ্তাহের মধ্যে স্থাগিতাদের ফাইল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।
