সেনসাসে শিক্ষকদের ব্যবহার: নির্দেশিকা প্রত্যাহার স্কুলশিক্ষা দফতরের! সরকারি কর্মীরা সবাই থাকবেন 'অন ডিউটি'

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: সেনসাসের কাজে শিক্ষকদের ব্যবহার নিয়ে বড় আপডেট। সেনসাস ডিউটিতে শিক্ষকদের নিয়ে নির্দেশ প্রত্যাহার সরকারের। সেনসাসের কাজে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়ে আগের নির্দেশ প্রত্যাহার করল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দফতর। ১৯ অগাস্ট জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, শিক্ষকদের সেনসাসের কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে স্কুলের পড়ুয়াদের পঠনপাঠন যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
স্কুল শিক্ষা দফতরের জয়েন্ট ডিরেক্টর জানিয়েছেন, সেনসাস ডিউটিতে নিযুক্ত শিক্ষকদের ব্যবহারের বিষয়ে রাজ্যের হোম অ্যান্ড হিলস দফতরকে অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। একইসঙ্গে ৩ অগাস্ট জারি হওয়া মেমো নম্বর ৭০৮(৪৬)-Sc/P-কে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখন থেকে সেনসাস কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। নির্দেশটি জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর করার কথাও বলা হয়েছে।
সেনসাসের কাজে নিযুক্ত শিক্ষক-কর্মীদের ‘অন ডিউটি’ মর্যাদা
ওদিকে সেনসাসের কাজে নিযুক্ত সকল শিক্ষক ও সরকারি কর্মীদের জন্য ‘অন ডিউটি’ মর্যাদা। ২০২৭ সালের জনগণনা বা সেনসাসের কাজে নিযুক্ত শিক্ষক ও সরকারি কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ কলকাতা পুরসভার। সেনসাস আইনের ১৯৪৮-এর ১৫এ ও ১৫বি ধারার উল্লেখ করে জানানো হয়েছে, জনগণনার কাজে দায়িত্ব পালনকে সংশ্লিষ্ট কর্মীর নিয়মিত সরকারি কাজের অংশ হিসেবে ‘অন ডিউটি’ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
কলকাতা পুরসভার ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের চার্জ অফিসারের জারি করা নির্দেশে বলা হয়েছে, সেনসাসের কাজে দায়িত্ব পালনের জন্য কোনও কর্মীর চাকরিগত সুবিধা, পদোন্নতি বা কেরিয়ার অগ্রগতিতে কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মীরা যে দিনগুলিতে সেনসাসের দায়িত্ব পালন করবেন, সেই সময়কাল ‘অন ডিউটি’ হিসেবে নথিভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দফতরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
একইসঙ্গে সেনসাসের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কর্মীদের যাতে কোনও ধরনের বেতন-বৈষম্য, সার্ভিস-সংক্রান্ত অসুবিধা বা প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই সরকারি কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সময়মতো সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)