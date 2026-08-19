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সেনসাসে শিক্ষকদের ব্যবহার: নির্দেশিকা প্রত্যাহার স্কুলশিক্ষা দফতরের! সরকারি কর্মীরা সবাই থাকবেন 'অন ডিউটি'

West Bengal Census: জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর করতে হবে আজকের নির্দেশটি। সেনসাসের কাজে দায়িত্ব পালনের জন্য কোনও কর্মীর চাকরিগত সুবিধা, পদোন্নতি বা কেরিয়ার অগ্রগতিতে কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 19, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:22 PM IST
সেনসাসে শিক্ষকদের ব্যবহার: নির্দেশিকা প্রত্যাহার স্কুলশিক্ষা দফতরের! সরকারি কর্মীরা সবাই থাকবেন 'অন ডিউটি'
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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