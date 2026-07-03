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ইউনিফর্মেই 'সিঁদুরদান', দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্কুলের: ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তোলপাড়

Gangarampur school viral video:  ভিডিয়ো-র সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 03, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:47 PM IST
ইউনিফর্মেই 'সিঁদুরদান', দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্কুলের: ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তোলপাড়
Image Credit: ইউনিফর্মেই &#039;সিঁদুরদান&#039;, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্কুলেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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