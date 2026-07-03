ইউনিফর্মেই 'সিঁদুরদান', দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্কুলের: ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তোলপাড়

শ্রীকান্ত ঠাকুর: স্কুলেই বিয়ে! ভাইরাল ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে। চারজন পড়ুয়াকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।
গঙ্গারামপুরের নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হাজার দুয়েকের। এই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী ও একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের ভিডিয়ো এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভাইরাল ভিডিয়ো দেখা যাচ্ছে, ইউনিফর্ম পরেই ছাত্রীর মাথায় সিঁদুরের মতো এক রং পরিয়ে দিচ্ছে ছাত্র! যদিও ভিডিয়ো-র সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা।
এদিকে ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই আজ, শুক্রবার স্কুলে হাজির হন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে স্কুল চত্বরে। প্রাথমিক তদন্তের পর ওই ছাত্রীকে একমাসের জন্য বহিষ্কার করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ঘটনায় জড়িত থাকায় ৩ মাসের জন্য় বহিষ্কার করা হয়েছে ৩ ছাত্রকে। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা রুখতে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।
এর আগে, বিভাগীয় প্রধান দিদিমণির সঙ্গে ছাত্রের বিয়ের ভিডিয়ো ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল নদীয়ার হরিণঘাটা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটিতে। শেষে তদন্ত কমিটিতে ছুটিতে পাঠানো হয় বিভাগীয় প্রধানকে।
ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছিল, পান পাতা নিয়ে শুভদৃষ্টি হচ্ছে শিক্ষিকা-ছাত্রের। পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সকলেই। যেন একদম একটা বিয়ে বাড়ি। দুজনের গলাতেই বিয়ের মালা। শিক্ষিকা পরেছেন বেনারসি শাড়ি এবং ছাত্র পাত্র পরেছেন সবুজ রঙের হুডি। সাধারণ পোশাক পরে রয়েছেন দুজনেই। হচ্ছে মালাবদল। দেখা যাচ্ছে সিঁদুর পরানো হচ্ছে। এবং সবটাই ক্লাসরুমের মধ্যেই হচ্ছে।
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