Siliguri Accident: মর্মান্তিক! আচমকাই রাস্তায় পিছলে গেল মায়ের স্কুটি, চোখের সামনেই বছর দশের ছেলেকে পিষে দিল ট্রাক

Siliguri Accident: ঘটনাস্থল বানেশ্বর মোড়েই ঠিক আগের দিন শিলিগুড়ির পুলিস কমিশনার একটি নতুন ট্রাফিক বুথ উদ্বোধন করেছিলেন। সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে শহরবাসীর প্রশ্ন আরও একবার সামনে এনে দিল এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 29, 2025, 04:03 PM IST
নারায়ণ সিংহরায় : শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসের বানেশ্বর মোড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। শনিবার সকালে স্কুল থেকে মায়ের স্কুটির পেছনে বসে বাড়ি ফিরছিল বছর দশেক বয়সী যশ বর্ধন প্রসাদ। মাঝরাস্তায় হঠাৎ স্কুটি স্লিপ করে পড়ে যায় দু’জনে। ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক যশের ওপর দিয়ে চলে যায়। এমনই ভয়ংকর বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিলিগুড়ির এক বেসরকারি স্কুলের ওই ছাত্রের। যশের বাড়ি শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দ পল্লী এলাকায়।

দুর্ঘটনার পর মুহূর্তে এলাকা কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে আশিগড় ফাঁড়ির পুলিস। শিশুটিকে দ্রুত পুলিসের গাড়িতে করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শিশুটির কারাটে শিক্ষক কালাচাঁদ বিশ্বাস জানান, যশ অত্যন্ত মেধাবী ও শান্ত স্বভাবের ছাত্র ছিল। নিয়মিত কারাটে প্র্যাকটিস করত। হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়া কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।

উল্লেখ্য, ঘটনাস্থল বানেশ্বর মোড়েই ঠিক আগের দিন শিলিগুড়ির পুলিস কমিশনার একটি নতুন ট্রাফিক বুথ উদ্বোধন করেছিলেন। সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে শহরবাসীর প্রশ্ন আরও একবার সামনে এনে দিল এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

পুলিস ট্রাকটিকে আটক করেছে বলে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে ঠিক এই এলাকাতেই মাস কয়েক আগে শিলিগুড়ির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের এক মা তার শিশুকে স্কুটিতে করে প্রাইভেট পড়িয়ে নিয়ে আসার সময় ঠিক একইভাবে স্কুটির পেছন থেকে তার শিশু পড়ে যাওয়া। সেইসময় একইভাবে পেছন থেকে আসা একটি ডাম্পার শিশুটিকে চাপা দিয়ে চলে যায়, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই শিশুটির।

