/Contai Municipality: ফলপ্রকাশের পরই পদত্যাগ করেছেন ১৪ কাউন্সিলর, কাঁথি পুরসভায় দায়িত্ব নিলেন মহকুমা শাসক

Contai Municipality: কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারীর দাবি, গত পৌর নির্বাচনে দুর্নীতি, ভোট লুট,দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চালিয়ে জয় লাভ করেছিল কাউন্সিলররা
কিরণ মান্না: রাজ্যের একের পর এক পুরসভা ছাড়ছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার ডায়মন্ডহারবার পুরসভার ৮ কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। ঠিক একইভাবে কাঁথি পুরসভা থেকে পদত্য়াগ করেছিলেন ১৪ কাউন্সিলর। এরপরই সেই কাঁথি পুরসভার বোর্ড ভেঙে দায়িত্ব এল প্রশাসকের হাতে।
দীর্ঘদিন ধরেই কাঁথি পৌরসভার পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। সরকার পরিবর্তনের পর পৌরপ্রধান সুপ্রকাশ গিরি সহ তৃণমূলের একাধিক কাউন্সিলর পৌরসভায় আসছিলেন না বলেও অভিযোগ ওঠে।
একে একে ভাইস চেয়ারম্যান সহ ১৪ জন তৃণমূল কাউন্সিলর পদত্যাগ করেন। সেই জেরেই ভেঙে দেওয়া হয় কাঁথি পৌরসভার বোর্ড। আজ সোমবার প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন কাঁথির মহকুমা শাসক ধুমাল প্রতীক অশোক। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কাউন্সিলর ও পৌরসভার আধিকারিকরা।
কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারীর দাবি, গত পৌর নির্বাচনে দুর্নীতি, ভোট লুট,দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চালিয়ে জয় লাভ করেছিল কাউন্সিলররা। দীর্ঘদিন ধরেই পৌরসভা কার্যত অচলাবস্থায় ছিল। প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলেই আশা প্রকাশ করেন তিনি।
প্রশাসকের হাতে দায়িত্ব যাওয়ার পর এবার পানীয় জল, রাস্তা, নিকাশি ও ট্রেড লাইসেন্সের মতো পরিষেবা সহ যাবতীয় কাজ আরও দ্রুত মিলবে বলেই আশা প্রকাশ করছেন পৌর নাগরিক থেকে বিজেপি কাউন্সিলর।
২১টি ওয়ার্ডের কাঁথি পৌরসভায় ১৪ জন কাউন্সিলরের একযোগে পদত্যাগের পর থেকেই রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছিল। অবশেষে প্রশাসক নিয়োগের মধ্য দিয়ে সেই জল্পনার অবসান হল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)