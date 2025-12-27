English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sebaashray Camp in Nandigram: বিধানসভার আগে নজরে নন্দীগ্রাম! জানুয়ারিতে খোদ শুভেন্দুর গড়েই এবার সেবাশ্রয় শিবির

Sebaashray Camp in Nandigram: নন্দীগ্রাম আসনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেড় হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেক্ষেত্রে নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় শিবির করাকে গুরুত্বপূর্ঁণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল    

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 27, 2025, 06:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডায়মন্ড হারবারে সেবাশ্রয় ক্য়াম্প অত্য়ন্ত সফল। সেই ক্যাম্পের অনুকরণে সেবাশ্রয় ক্যাম্প হয়ে গেল উত্তর দমদমেও। এবার সেই সেবাশ্রয় ক্য়াম্প এবার হচ্ছে শুভেন্দুর গড় নন্দীগ্রামে। বিরোধী দলনেতার গড়ে সেবাশ্রম ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 

করোনার সময় সেবাশ্রয় শিবির চালু করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেই উদ্যোগ সাড়া ফেলে দিয়েছিল গোটা রাজ্যে। তখন থেকেই নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় শিবির করার দাবি উঠছিল তৃণমূল সংমর্থকদের তরফে। সূত্রের খবর, সেই থেকে বিষয়টি অভিষেকের চিন্তাভাবনায় ছিল। শেষপর্যন্ত নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় শিবির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এক সপ্তাহ থেকে দশ দিন ওই শিবির চলবে বলেই খবর।  

তৃণমূল সূত্রে খবর, আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে নন্দীগ্রামের দুটি ব্লকে সেবাশ্রয় ক্যাম্প শুরু হচ্ছে। অভিষেক নিজেও ওই শিবিরে যাবেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, খোদ নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর গড়ে এরকম এক শিবির খোলা কি বিরোধী দলনেতাকে চ্যালেঞ্জ! তবে তৃণমূল সূত্রে খবর, সেবাশ্রয় ক্যাম্প সবার জন্য। এক্ষেত্রে কেনাও রঙ দেখা হয় না। কবে ওই শিবিরে অভিষেক যাবেন তা এখনও জানা যাচ্ছে না। আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে জেলা সফর শুরু করবেন অভিযেক।  জানুয়ারির মাঝামাঝি পূর্ব মেদিনীপুরে থাকবেন অভিষেক। সেইসময় তিনি হয়তো সেবাশ্রয় ক্যাম্প যেতে পারেন।

নন্দীগ্রাম আসনটি তৃণমূলের কাছে বড় বিষয়। কারণ ওই আসনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেড় হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেক্ষেত্রে নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় শিবির করাকে গুরুত্বপূর্ঁণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। 

এবছর গোড়ার দিকে, ডায়মন্ড হারবারে টানা আড়াই মাস ধরে হয়েছিল সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির। এনিয়ে এলাকায় মানুষদের মধ্যে প্রবল উত্সাহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তখনই শোনা গিয়েছিল নন্দীগ্রামেও সেবাশ্রয় শিবির করার অনুরোধ আসছে। এবার সত্যিই নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় শিবির হতে চলেছে।

