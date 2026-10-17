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কারখানার চাকা থামলেও থমকে যায়নি পুজো! ৫৫ বছরে আসানসোলের সেন-র‍্যালের হাত ধরে 'মহাকাশে মা দুর্গা'

Sen Raleigh cycle factory Durga Puja: বন্ধ কারখানাতেও ম্লান হয়নি পুজোর আলো! আড়াই দশক ধরে বন্ধ কারখানা, তবু থামেনি উৎসব। ৫৫তম বর্ষে আসানসোলের সেন-র‍্যালে সাইকেল কারখানার কর্মীদের পুজোয় থিম ‘মহাকাশে মা দুর্গা’।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 17, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 01:42 PM IST
কারখানার চাকা থামলেও থমকে যায়নি পুজো! ৫৫ বছরে আসানসোলের সেন-র‍্যালের হাত ধরে 'মহাকাশে মা দুর্গা'

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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