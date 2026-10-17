বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: বন্ধ কারখানাতেও থামেনি পুজো। ৫৫ বছরে সেন-র্যালে সাইকেল কারখানার কর্মীদের দুর্গোৎসবে থিম ‘মহাকাশে মা দুর্গা’। ইসরোর অনুপ্রেরণাতেই সেজে উঠেছে আসানসোলের ডি-ব্লক। কারখানার চাকা থেমেছে ২০০২ সালে। বদলে গিয়েছে কর্মজীবনের চেনা ছন্দ, ফিকে হয়েছে একসময়ের কর্মব্যস্ততার স্মৃতি। তবু ম্লান হয়নি উৎসবের আলো। বন্ধ হয়ে যাওয়া সেন-র্যালে সাইকেল কারখানার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের হাত ধরেই আজও অটুট দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য। এ বছর ৫৫তম বর্ষে পা দিল আসানসোলের সেন-র্যালে সাইকেল কারখানার ডি-ব্লক পুজো কমিটির দুর্গোৎসব। এবারের আকর্ষণ, ইসরোর মহাকাশ অভিযানের অনুপ্রেরণায় ‘মহাকাশে মা দুর্গা’ থিম।
পুজোকে ঘিরে আবেগ
একসময় যে কারখানার কর্মব্যস্ততায় মুখর থাকত গোটা এলাকা, সেই কারখানার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রায় আড়াই দশক আগে। কিন্তু কারখানার কর্মীদের পারস্পরিক বন্ধন আর পুজোকে ঘিরে আবেগে পড়েনি ছেদ। কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেও পুজোর দিনগুলিতে ফের এক সুতোয় বাঁধা পড়েন প্রাক্তন কর্মীরা। তাঁদের উদ্যোগেই বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে এই দুর্গোৎসব। সেন-র্যালে কারখানার বিভিন্ন ব্লকেও একই ভাবে বজায় রয়েছে পুজোর ঐতিহ্য। এ বার ডি-ব্লকের পুজোয় মহাকাশ অভিযানের ভাবনাকে সামনে রেখে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ। ইসরোর সাফল্য ও মহাকাশ গবেষণার জগৎকে দুর্গাপুজোর সঙ্গে মিলিয়ে দর্শকদের সামনে নতুন ভাবনা তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। সময়ের সঙ্গে বদলেছে পুজোর আয়োজন, এসেছে নতুন থিমের ভাবনা। কিন্তু বদলায়নি পুজোকে ঘিরে প্রাক্তন কর্মীদের টান।
কর্মীদের মিলনমেলা
সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাইকেল কারখানা গড়ার কথা ঘিরে এলাকায় নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। সেই আশার আবহে এ বারের পুজোকে আরও উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে আয়োজন করছেন প্রাক্তন কর্মীরা। একসময় এশিয়ার বৃহত্তম সাইকেল কারখানা হিসেবে পরিচিত এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ঘিরে বহু মানুষের জীবিকা, স্মৃতি ও আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। কারখানা বন্ধ হয়ে গেলেও তার কর্মীদের মিলনমেলা আজও বেঁচে রয়েছে দুর্গাপুজোর মধ্য দিয়ে। সেন-র্যালে ডি-ব্লকের ৫৫ বছরের এই পুজো তাই নিছক ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং হারিয়ে যাওয়া শিল্পনগরীর কর্মসংস্কৃতি, সহমর্মিতা এবং নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নেরও প্রতীক।