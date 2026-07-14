/দুর্নীতির নিশানায় TMC: হাবরার নামী রেস্তোরাঁ কাম বারে নেশার সঙ্গে সুলভ অন্য মধুও, টাকা খেয়েই নোংরামিতে ছাড় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের

মনোজ মণ্ডল: উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় নামজাদা রেস্টুরেন্ট ও বারকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা। ওই বারে দীর্ঘদিন ধরে অসামাজিক ও নোংরা কাজকর্ম চলছে-- এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব হলেন এলাকার স্থানীয় মহিলারা। অবিলম্বে ওই বারটি পাকাপাকিভাবে বন্ধ করার দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন। এই দাবিতে শুধু অবস্থান বিক্ষোভই নয়, হাবড়া থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন তাঁরা। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা স্থানীয় প্রাক্তন তৃণমূব বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় (বালু) মল্লিকেরও নাম উঠে আসছে।
বিক্ষোভকারী মহিলাদের সরাসরি অভিযোগ, হাবড়ার এই সুপরিচিত রেস্টুরেন্ট এবং বারের মালিক গৌর ঘোষ দিনের পর দিন ধরে বারের আড়ালে দেহব্যবসার মতো নোংরা ও অসামাজিক কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে এলাকার সামাজিক পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে এবং স্থানীয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, বিশেষ করে নারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।
এই ঘটনার পেছনে বড় রাজনৈতিক যোগসাজশের অভিযোগও তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট দাবি, বারের মালিক গৌর ঘোষ রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা স্থানীয় প্রাক্তন বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় (বালু) মল্লিককে বিপুল অঙ্কের টাকা খাইয়েছিলেন। তৃণমূলের এই হেভিওয়েট নেতার প্রচ্ছন্ন মদত এবং পূর্বতন শাসকদলের প্রত্যক্ষ আশ্রয়েই প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে বছরের পর বছর ধরে এই অবৈধ ও অসামাজিক কাজ অবাধে চালিয়ে আসছিলেন গৌর ঘোষ।
রেস্টুরেন্টের অদূরেই প্রতিবাদে ফেটে পড়েন মহিলারা। তাঁরা ব্যানার-প্লেকার্ড হাতে নিয়ে বারের সামনে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ঘটনাস্থলে পুলিস পৌঁছলে মহিলারা প্রশাসনের আধিকারিকদের হাতে একটি লিখিত অভিযোগপত্র তুলে দেন।
মহিলাদের পক্ষে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র থানায় অভিযোগ বা অবস্থান বিক্ষোভেই তাঁরা থেমে থাকবেন না। এলাকার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এবং এই বার সম্পূর্ণ বন্ধ করতে তাঁরা হাবড়ার বর্তমান বিধায়কের দ্বারস্থ হবেন।
বিধায়কের কাছে গিয়ে তাঁরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার এবং দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ করার দাবি জানাবেন। পুলিস ও প্রশাসন যদি অবিলম্বে এই অসামাজিক কাজের ঠেকটি বন্ধ না করে, তবে আগামী দিনে আরও বড়সড় আন্দোলনের নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ মহিলারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাবড়া জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য।
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