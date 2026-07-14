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দুর্নীতির নিশানায় TMC: হাবরার নামী রেস্তোরাঁ কাম বারে নেশার সঙ্গে সুলভ অন্য মধুও, টাকা খেয়েই নোংরামিতে ছাড় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের

Habra Bar Incident: বিক্ষোভকারী মহিলাদের সরাসরি অভিযোগ, হাবড়ার এই সুপরিচিত রেস্টুরেন্ট এবং বারের মালিক গৌর ঘোষ দিনের পর দিন ধরে বারের আড়ালে দেহব্যবসার মতো নোংরা ও অসামাজিক কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে এলাকার সামাজিক পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে এবং স্থানীয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, বিশেষ করে নারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 14, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:19 PM IST
দুর্নীতির নিশানায় TMC: হাবরার নামী রেস্তোরাঁ কাম বারে নেশার সঙ্গে সুলভ অন্য মধুও, টাকা খেয়েই নোংরামিতে ছাড় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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