English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Serampore Incident: শ্রীরামপুরে মৃত বিজেপি নেতার জীবনে ছিল আরও এক মহিলা! অস্বাভাবিক মৃত্যুর পেছনে...

Serampore Incident: তাদের প্রতিবেশী বনশ্রী হাজরা বলেন, আমার বাড়িতে ওদের ছেলেকে রেখে যেত। গতকাল রাতেও আমার কাছেই ছিল। বন্দনা আর মনোজের মধ্যে অশান্তি হত এক মহিলাকে নিয়ে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 9, 2025, 07:31 PM IST
Serampore Incident: শ্রীরামপুরে মৃত বিজেপি নেতার জীবনে ছিল আরও এক মহিলা! অস্বাভাবিক মৃত্যুর পেছনে...

বিধান সরকার : শ্রীরামপুরের এক বিজেপির মণ্ডল সভাপতির অস্বাভাবিক মৃত্যুতে নতুন এক তথ্য উঠে আসছে। সাংসারিক অশান্তির জেরেই আত্মহত্যার ঘটনা হলেও পেছনে রয়েছে আসল কারণ। জানা যাচ্ছে শ্রীরামপুরে বিজেপির মণ্ডল সভাপতির সঙ্গে এক মহিলার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তার জেরেই আত্মঘাতী হন ওই বিজেপি নেতা, এমনটাই অনুমান করা হচ্ছে।

Add Zee News as a Preferred Source

শ্রীরামপুরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে দীনবন্ধু চ্যাটার্জি লেনের বাসিন্দা ছিলেন মনোজ। তাঁর স্ত্রী উত্তরপাড়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের কর্মী। সোমবার তাঁর নাইট ডিউটি ছিল। ফলে তিনি বাড়ি ছিলেন না। তাদের একমাত্র ছেলে এগারো ক্লাসের ছাত্র। প্রতিবেশী এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল সে। মনোজের মা তার বোনের বাড়ি যাওয়ার বাড়ি ছিল ফাঁকা। মঙ্গলবার সকালে নার্সিংহোম থেকে ফিরে বিজেপি নেতার স্ত্রী ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তার স্বামীকে।

মনোজের স্ত্রী বন্দনা চক্রবর্তী জানান, শ্রীরামপুরের এক মহিলার সঙ্গে তার স্বামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। অনেক তথ্য প্রমান তার কাছে রয়েছে, ছবি রয়েছে। এই কারণে তাদের ছেলেকে মনোজ মারধর করত। মনোজকে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে বললেও শোনেনি।

আরও পড়ুন-বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার পর নেপাল, আমেরিকার-চিনের সংঘাতেই জ্বলছে আমাদের প্রতিবেশী! ভারত কি চাপে?

আরও পড়ুন-বদলের নেপালে ভারতীয়দের জন্য 'কড়া' নির্দেশিকা জারি সরকারের! কী করতে হবে, জানিয়ে দিল বিদেশমন্ত্রক...

তাদের প্রতিবেশী বনশ্রী হাজরা বলেন, আমার বাড়িতে ওদের ছেলেকে রেখে যেত। গতকাল রাতেও আমার কাছেই ছিল। বন্দনা আর মনোজের মধ্যে অশান্তি হত এক মহিলাকে নিয়ে। গত পরশু খুব অশান্তি হয়। বাসনের শব্দ পেয়েছি।

বিজেপি নেতার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।ঘটনার তদন্তে তার বাড়িতেও যায় পুলিশ আধিকারিকরা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
BJP Leader DeathSerampore IncidentSerampore Newsunnatural death
পরবর্তী
খবর

Nepal Unrest: নেপালের অশান্তিতে থমকে গেল সীমান্ত! উত্তরবঙ্গে ক্রমশ বড় হচ্ছে ট্রাকের লাইন...
.

পরবর্তী খবর

Punjab Floods: ৪ দশকের মধ্যে ভয়াবহতম বন্যায় মৃত্যু ৪৮! ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ,...