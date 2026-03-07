English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  Rahul Sinha : রাহুলের মনোনয়নে গুরুতর বেনিয়ম, জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি তৃণমূলের

Rahul Sinha : রাহুলের মনোনয়নে 'গুরুতর বেনিয়ম', জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি তৃণমূলের

তৃণমূলের ওই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, মনোনয়ন পর্বে চেকলিস্ট পড়ার সময় উপস্থিত সকলেই শুনেছেন গরমিলের কথা। ফর্ম ২৬-এ সকল শূন্যস্থান রাহুল পূরণ করেননি বলে দাবি।

Updated By: Mar 7, 2026, 12:07 AM IST
Rahul Sinha : রাহুলের মনোনয়নে 'গুরুতর বেনিয়ম', জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি তৃণমূলের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মনোনয়ন পর্বেই ব্যাঘাত। রাজ্যসভার নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহার মনোনয়নে বেনিয়মের অভিযোগ। মনোনয়নের স্ক্রুটিনিতে গরমিল হয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের। নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয়নি, এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনারের কাছে চিঠি লিখলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। জানা গিয়েছে, অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি  মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছেও পাঠিয়েছেন মন্ত্রী।

চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্যসভা নির্বাচনে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী শ্রী বিশ্বজিৎ সিনহা (রাহুল সিনহা) -র মনোনয়নপত্র যাচাই প্রক্রিয়ায় গুরুতর বেনিয়ম হয়েছে। রিটার্নিং অফিসার শ্রী সৌমেন্দ্র নাথ দাসের তত্ত্বাবধানে ৬ই মার্চ ২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় স্ক্রুটিনি পর্ব চলে। চিঠিতে উল্লেখ, সেখানেই বেনিয়ম ঘটেছে।

রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থীদের মনোনয়ন পর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্বে ছিলেন অরূপ বিশ্বাস। মন্ত্রীর দাবি, রাহুলের নমিনেশন ফর্ম ফিলআপে নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয়নি। রিটার্নিং অফিসারের কাছে বিষয়টি তোলা হলেও কোনও গ্রাহ্য করা হয়নি বলে দাবি অরূপের। যেভাবে গরমিল হয়েছে, তাতে স্ক্রুটিনিতেই রাহুলের মনোনয়ন আটকে যাওয়ার কথা, দাবি অরূপ বিশ্বাসের।

তৃণমূলের ওই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, মনোনয়ন পর্বে চেকলিস্ট পড়ার সময় উপস্থিত সকলেই শুনেছেন গরমিলের কথা। ফর্ম ২৬-এ সকল শূন্যস্থান রাহুল পূরণ করেননি বলে দাবি। অথচ রাত সাড়ে ১১টার সময় ওয়েবসাইটে যখন সেই নথি আপলোড করা হয়, সেখানে উক্ত শূন্যস্থানগুলি পূরণ করা দেখানো হয়েছে বা তাতে 'প্রযোজ্য নয়' লেখা রয়েছে। আর এখানেই বেনিয়মের অভিযোগ তুলেছে ঘাসফুল শিবির।

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভা নির্বাচনে মনোনয়ন পেশ করেছিলেন বিজেপির রাহুল (বিশ্বজিৎ সিনহা)। নথির সমস্যা কাটিয়ে উঠে শুক্রবার মনোনয়ন পর্বে পাস করেন রাহুল। হাসিমুখে বেরিয়ে জানান, ৯ তারিখ কমিশনের তরফে সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। তৃণমূল তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন রাহুল। আর এবার বেনিয়মের অভিযোগ তুলে খোদ জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখল এরাজ্যের শাসকদল।

