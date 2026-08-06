/দুর্যোগ এখনই কাটছে না, কলকাতা-সহ ৭ জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা-লাল সতর্কতা

অয়ন ঘোষাল: দুর্যোগ আপাতত কাটছে না। আজও জেলায় জেলায় চলছে বৃষ্টি। কখনও জোরে, কখনও ঝিমঝিম বর্ষণ গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই। কলকাতায় আজ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বাকি প্রায় সারাদিন বেশ কয়েক দফা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে।
অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল এবং উপকূল লাগোয়া ৫ জেলায়। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে শিফট করছে মৌসুমী অক্ষরেখা। এর প্রভাবেই বৃষ্টির দাপট দক্ষিণবঙ্গে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার তিন জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। কলকাতা সহ সাত জেলাতে ভারী বৃষ্টির কমলা এবং হলুদ সতর্কতা। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমান কলকাতা হাওড়া হুগলি জেলাতে ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক জায়গায়। প্রস সারাদিন হালকা থেকে মাঝারি বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা সব জেলাতে।
কাল শুক্রবার ও পরশু শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। রবিবার থেকে বৃষ্টি কমলেও হালকা মাঝারি বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে
উত্তরবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলের পর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। কাল শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও কিছুটা কমবে। তবে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে দুই এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
উত্তরবঙ্গে শনিবার আবহাওয়ার উন্নতি। শনিবার থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি মালদা ও দুই দিনাজপুরে।
কলকাতায় রেইনি ডে পরিস্থিতি। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
কলকাতায় শুক্রবারেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি। শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমবে।
গতকাল ভোর ৪ টে থেকে আজ ভোর ৪টে পর্যন্ত বৃষ্টিপাত
সল্টলেক ১৬০ মিলিমিটার
কাঁকুড়গাছি ১০১ মিলিমিটার
আলিপুর ১০০ মিলিমিটার
সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ মানিকতলা এলাকা ৯০ মিলিমিটার
ধর্মতলা পার্ক স্ট্রিট এলাকা ৯১ মিলিমিটার
টালিগঞ্জ যাদবপুর এলাকা ৮০ মিলিমিটার
বেহালা নিউ আলিপুর এলাকা ৮৮ মিলিমিটার
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