Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /দুর্যোগ এখনই কাটছে না, কলকাতা-সহ ৭ জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা-লাল সতর্কতা

দুর্যোগ এখনই কাটছে না, কলকাতা-সহ ৭ জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা-লাল সতর্কতা

Bengal Weather Update: কাল শুক্রবার ও পরশু  শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 06, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:51 AM IST
দুর্যোগ এখনই কাটছে না, কলকাতা-সহ ৭ জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা-লাল সতর্কতা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Live Updates: কালিয়াচকে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি, ঝলসে গেল ৪ নাবালক
2
3
4
5