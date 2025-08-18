Bengal Weather Update: ৩০ দিনে এই নিয়ে সপ্তম নিম্নচাপ! উত্তাল বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলার বুকে কি ঘনিয়ে আসছে একরাশ দুর্যোগের মেঘ?

Bengal Weather Update: ৩০ দিনে এই নিয়ে সপ্তম নিম্নচাপ! উত্তাল বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলার বুকে কি ঘনিয়ে আসছে একরাশ দুর্যোগের মেঘ?
Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আজ কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, আংশিক মেঘলা আকাশ। জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি বাড়বে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। মঙ্গলবার বৃষ্টি কিছুটা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা বেশি কলকাতায়।
অয়ন ঘোষাল: ফের নিম্নচাপ (depression) তৈরি হল বঙ্গোপসাগরে (bay of bengal)। গত ৩০ দিনে এটি সপ্তম নিম্নচাপ। তবে এর অভিমুখ অন্ধ্র ওড়িশা উপকূল (Odisha Coast) ঘেঁষে থাকায় এর প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই পশ্চিমবঙ্গে (West Bengal)। পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে বাংলায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এই নিম্নচাপের টানে উলটপুরাণ ঘটতে পারে বাংলায়। মৌসুমি অক্ষরেখা বাংলা থেকে দক্ষিণ দিকে নেমে ওড়িশায় চলে যেতে পারে।
উলটপুরাণ
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে আজ সোমবার পশ্চিমের জেলার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। আংশিক মেঘলা আকাশ। জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি বাড়বে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার বৃষ্টি কিছুটা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার এবং বুধবার দক্ষিণের সব জেলার কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং অস্বস্তি থাকবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস, সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। সমস্ত জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আবার কিছুটা কমবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ক্রমশ বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে।
উত্তরবঙ্গে
আজ, সোমবার উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায়। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায়। মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরে। একই অবস্থা থাকবে বুধবার। ফের বৃহস্পতিবারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। শুক্রবারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায়।
কলকাতায়
আজ, সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা বেশি কলকাতায়। আংশিক বা সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, মূলত পাসিং শাওয়ার রেইন-- বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে।
অন্যত্র
প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা মধ্য মহারাষ্ট্র এবং তেলঙ্গনায়। অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা অন্ধ্রপ্রদেশ গুজরাত কর্ণাটক কেরল এবং মাহে কঙ্কন গোয়া উত্তরাখন্ড এবং বিদর্ভ মধ্যপ্রদেশ।
