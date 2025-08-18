English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আজ কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, আংশিক মেঘলা আকাশ। জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি বাড়বে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। মঙ্গলবার বৃষ্টি কিছুটা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা বেশি কলকাতায়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 18, 2025, 09:13 AM IST
Bengal Weather Update: ৩০ দিনে এই নিয়ে সপ্তম নিম্নচাপ! উত্তাল বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলার বুকে কি ঘনিয়ে আসছে একরাশ দুর্যোগের মেঘ?

অয়ন ঘোষাল: ফের নিম্নচাপ (depression) তৈরি হল বঙ্গোপসাগরে (bay of bengal)। গত ৩০ দিনে এটি সপ্তম নিম্নচাপ। তবে এর অভিমুখ অন্ধ্র ওড়িশা উপকূল (Odisha Coast) ঘেঁষে থাকায় এর প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই পশ্চিমবঙ্গে (West Bengal)। পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে বাংলায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এই নিম্নচাপের টানে উলটপুরাণ ঘটতে পারে বাংলায়। মৌসুমি অক্ষরেখা বাংলা থেকে দক্ষিণ দিকে নেমে ওড়িশায় চলে যেতে পারে। 

উলটপুরাণ 

নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হল উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে। গত ৩০ দিনে এটি সপ্তম নিম্নচাপ। তবে অভিমুখ অন্ধ্র ওড়িশা উপকূল ঘেঁষে থাকায় এর প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই পশ্চিমবঙ্গে। পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে বাংলায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এই নিম্নচাপের টানে উলটপুরাণ ঘটতে পারে বাংলায়। মৌসুমি অক্ষরেখা বাংলা থেকে দক্ষিণ দিকে নেমে ওড়িশায় চলে যেতে পারে। 
 
দক্ষিণবঙ্গে

দক্ষিণবঙ্গে আজ সোমবার পশ্চিমের জেলার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। আংশিক মেঘলা আকাশ। জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি বাড়বে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার বৃষ্টি কিছুটা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার এবং বুধবার দক্ষিণের সব জেলার কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং অস্বস্তি থাকবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস, সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। সমস্ত জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আবার কিছুটা কমবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ক্রমশ বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে।

উত্তরবঙ্গে 

আজ, সোমবার উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায়। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায়। মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরে। একই অবস্থা থাকবে বুধবার। ফের বৃহস্পতিবারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। শুক্রবারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায়।

কলকাতায়

আজ, সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা বেশি কলকাতায়। আংশিক বা সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, মূলত পাসিং শাওয়ার রেইন-- বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। 

অন্যত্র

প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা মধ্য মহারাষ্ট্র এবং তেলঙ্গনায়। অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা অন্ধ্রপ্রদেশ গুজরাত কর্ণাটক কেরল এবং মাহে কঙ্কন গোয়া উত্তরাখন্ড এবং বিদর্ভ মধ্যপ্রদেশ।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

