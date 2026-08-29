/শিয়ালদহে ৭ ঘণ্টার মেগা ট্রাফিক ব্লক! বাতিল একাধিক লোকাল, কবে-কখন কোন কোন ট্রেন ক্যানসেল জানুন

অয়ন ঘোষাল: রেলের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পরিকাঠামোগত উন্নতির লক্ষ্যে শিয়ালদহ স্টেশনে ৭ ঘণ্টার বিশেষ মেগা ট্রাফিক ব্লকের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন। ২৯ অগাস্ট শনিবার মধ্যরাতে এই ব্লক কার্যকর হবে। ঘড়ির কাঁটায় যখন ৩০ অগাস্ট, রবিবার। অর্থাৎ ৩০ অগাস্ট রাত ১২টা (০০:০০ hrs) থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত মোট ৪২০ মিনিট থাকবে এই ট্রাফিক ব্লক। এই ট্রাফিক ব্লকের কারণে রবিবার সকালে ওই রুটে ট্রেন পরিষেবা বেশ কিছুক্ষণের জন্য় ব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে পূর্ব রেলের তরফে।
পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, শিয়ালদহ স্টেশনের ডিএন/মেন লাইনে কেএম ০/১৯ থেকে কেএম ০/২০-এর মধ্যে পয়েন্ট নম্বর ২০৮বি/২১৯এ-এর সম্পূর্ণ রূপান্তরের কাজ চালানো হবে। পুরনো ৫২ কেজি ডিএসএস বদলে আধুনিক ৬০ কেজি ডিএসএস বসানো হবে। এর জেরে ৩০ অগাস্ট রবিবার সকালে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল থাকবে। কী কী ট্রেন বাতিল থাকবে?
বাতিল ট্রেন:
রবিবার সকালে ৫ জোড়া লোকাল ট্রেন পরিষেবা সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।
শিয়ালদহ – হাবড়া: ৩৩৬৫১ আপ / ৩৩৬৫২ ডাউন
শিয়ালদহ – কল্যাণী সীমান্ত: ৩১৩১৩ আপ / ৩১৩১৬ ডাউন
শিয়ালদহ – ডানকুনি: ৩২২১৭ আপ / ৩২২১৮ ডাউন
শিয়ালদহ – রানাঘাট: ৩১৬১৫ আপ / ৩১৬২০ ডাউন
শিয়ালদহ – হাবড়া: ৩৩৬৫৩ আপ / ৩৩৬৫৪ ডাউন
রুট সংক্ষিপ্ত:
ট্রাফিক ব্লকের কারণে রুট সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে লালগোলা – শিয়ালদহ ট্রেনের। ট্রেন নম্বর ৫৩১৭২, ডাউন লালগোলা-শিয়ালদহ মেমু/প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম জংশন পর্যন্ত চালানো হবে। পরবর্তীতে বিশেষ ব্যবস্থায় খালি রেক শিয়ালদহে নিয়ে আসা হবে।
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