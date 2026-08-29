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শিয়ালদহে ৭ ঘণ্টার মেগা ট্রাফিক ব্লক! বাতিল একাধিক লোকাল, কবে-কখন কোন কোন ট্রেন ক্যানসেল জানুন

Local Train Cancelled: শিয়ালদহ স্টেশনের ডিএন/মেন লাইনে কেএম ০/১৯ থেকে কেএম ০/২০-এর মধ্যে পয়েন্ট নম্বর ২০৮বি/২১৯এ-এর সম্পূর্ণ রূপান্তরের কাজ চালানো হবে। যে কারণে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল থাকবে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Aug 29, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:44 AM IST
শিয়ালদহে ৭ ঘণ্টার মেগা ট্রাফিক ব্লক! বাতিল একাধিক লোকাল, কবে-কখন কোন কোন ট্রেন ক্যানসেল জানুন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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