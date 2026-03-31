Bengal Weather Update: ৬০ কিমি বেগে ঝড়, সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি: জেলায় জেলায় দুর্যোগের দাপট

Bengal Weather Update: ৬০ কিমি বেগে ঝড়, সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি: জেলায় জেলায় দুর্যোগের দাপট
West Bengal Weather Update: বসন্তের শেষে রাজ্যের আবহাওয়ায় বড়সড় রদবদল। সকাল থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ মেঘলা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ রাজ্যজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টি ও কালবৈশাখীর সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: মেঘলা আকাশ;রাজ্যজুড়ে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। তীব্র ঝড়-বৃষ্টি কালবৈশাখী শিলা বৃষ্টি আশঙ্কা! আজ উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে।
উত্তরবঙ্গে
আজ সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে। ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায়। শিলা-বৃষ্টি দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। উপরের দিকের পাঁচ জেলার কিছু অংশে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। মালদা-সহ বাকি সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।
বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝড় হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে। সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা।
দক্ষিণবঙ্গে
মূলত মেঘলা আকাশ। সকাল থেকেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিকেলে বা সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা। আজ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। কালবৈশাখীর পূর্বাভাস। শিলা বৃষ্টি বাঁকুড়া, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমান জেলায়। নদিয়া, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস। বিক্ষিপ্তভাবে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝোড়ো হাওয়া।
বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। হাওড়া, উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বুধবার থেকে ক্রমশ তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হবে। শুক্র-শনিবারের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে। গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হবে।
কলকাতা
মূলত মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আজ দুপুর থেকেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বুধবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা। এই সপ্তাহেই কলকাতার তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেড়িয়ে যেতে পারে। সপ্তাহের শেষ দিকে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সম্ভাবনা। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই উষ্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.০ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৫ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৯ থেকে ৯৩ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৪.৪ মিলিমিটার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)