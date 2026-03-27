Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টিঝড়: দক্ষিণবঙ্গে ফের জারি লাল সতর্কতা, কলকাতায় কালবৈশাখী

Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টিঝড়: দক্ষিণবঙ্গে ফের জারি লাল সতর্কতা, কলকাতায় কালবৈশাখী
Bengal Weather Update: বসন্তে রাজ্য়ে হাওয়া-বদল। তুমুল ঝড়বৃষ্টি পূর্বাভাস। বজ্রগর্ভ উল্লম্ব মেঘপুঞ্জ বা স্কোয়াল ফন্টের কারণে আজ, শুক্রবার থেকে ফের দুর্যোগ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ কেমন বসন্ত! দুর্যোগের মেঘ তো কাটছেই না। আগামী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর বৃষ্টি। সঙ্গে বজ্রপাত ও দমকা হাওয়া। ফের লাল সতর্কা জারি দক্ষিণবঙ্গে। এবার বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে।
বসন্তে রাজ্য়ে হাওয়া-বদল। তুমুল ঝড়বৃষ্টি পূর্বাভাস। বজ্রগর্ভ উল্লম্ব মেঘপুঞ্জ বা স্কোয়াল ফন্টের কারণে আজ, শুক্রবার থেকে ফের দুর্যোগ। চলবে রবিবার পর্যন্ত। কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি থাকবে। শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কা।
দক্ষিণবঙ্গ
কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় বিকেল বা সন্ধ্যার পর ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। শনিবার ও রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা নদিয়া মুর্শিদাবাদ-- এই চার জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।
কলকাতা
রবিবারের মধ্যে শহরে একাধিক স্পেলে কমবেশি বৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে আগামীকাল শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছু বেশি থাকতে পারে। হতে পারে কালবৈশাখী।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আজ, শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সঙ্গে শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা। দার্জিলিং কালিম্পংয়ে শিলাবৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে। নীচের দিকের জেলায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা। উত্তরবঙ্গে শনিবার এবং রবিবারও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও দুর্যোগের মাত্রা কমবে। কমবে দমকা হাওয়ার গতিবেগ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়ের সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়।
স্কোয়াল ফ্রন্টের রুট
স্কোয়াল ফ্রন্ট তৈরি হবে ছোটনাগপুর মালভূমিতে। সেটা এগোবে ঝাড়খণ্ড হয়ে পূর্ব দিকে। ফলে, আজ শুক্রবার থেকেই রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলায় এর প্রভাব পড়তে শুরু করবে দুপুরের পর থেকেই। আজ পাঁচ জেলায় ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখীর সতর্কতা রয়েছে। পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিছু অংশে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
