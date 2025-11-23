English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, প্রবল বর্ষণ ও ঝোড়ো হাওয়া! বাংলায় কী প্রভাব? বড় আপডেট...

Weather Update: উত্তরবঙ্গে সামান্য বৃষ্টি; দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। সকালে কুয়াশা; পরে পরিষ্কার আকাশ। শীতের আমেজ সকালে ও রাতে। কলকাতায় ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরেই পারদ। পশ্চিমের জেলায় ১৪/১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। স্বাভাবিকের কাছাকাছি তাপমাত্রা। সকালে ও রাতে শীতের আমেজ। বেলায় কিছুটা কমবে শীতের আমেজ।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 23, 2025, 12:02 PM IST
অয়ন ঘোষাল: আগামী ৩/৪ দিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

সুস্পষ্ট নিম্নচাপ দক্ষিণ আন্দামান সাগরে। এর প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে। এর সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। তবে দুর্যোগ আন্দামানে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া; প্রবল বর্ষণ ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। পর্যটক ও মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফতরের। 

সিস্টেম: 
বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের সম্ভাবনা। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে দক্ষিণ সাগরে। ইতিমধ্যেই সিস্টেমটি নিম্নচাপ থেকে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও সংলগ্ন মালাক্কা প্রণালীতে দক্ষিন পূর্ব বঙ্গোপসাগরে এটি গভীর নিম্নচাপ এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবার সম্ভাবনা। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এই সিস্টেম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। 

পূর্ব বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হয়েছে একটি আপার এয়ার সার্কুলেশান বা ঘূর্ণাবর্ত। আরও দুটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে দক্ষিণ পূর্ব আরব সাগর ও কোমোরিন এলাকায়।  

দক্ষিণবঙ্গ: 
আজ রবিবার থেকে সামান্য কমেছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।‌ স্বাভাবিকের ওপরে যে তাপমাত্রা রয়েছে তা স্বাভাবিকের কাছাকাছি আসতে পারে। কলকাতায় ১৭/১৮ এবং জেলায় ১৪/১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা। শুষ্ক হাওয়ায় শীতের আমেজ। রাতে শিশির এবং খুব সকালে দু এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। 

রবিবার থেকে মঙ্গলবার কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে কুয়াশার সতর্কতা। তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা। দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

উত্তরবঙ্গ:
আগামী ২৪ ঘণ্টায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকায়। বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা কমতে পারে দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকায়। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকায়। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনো পরিবর্তন নেই। আজ রবিবার থেকে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে। কোচবিহার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

কলকাতা:
সকালে কুয়াশা/ধোঁয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। তাপমাত্রায় বড়সড় পরিবর্তন নেই। আজকেও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে।সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকালে হালকা কুয়াশা। কলকাতায় পারদ ১৭/ ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরেই থাকবে।

কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৭ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০ থেকে ৯২ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে:
কেরল ও মাহেতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা লাক্ষা দ্বীপে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি হবে তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি এবং করাইকালে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা লাক্ষাদ্বীপ, কেরল, মাহে, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু, পন্ডিচেরি, করাইকালে। আন্দামান সাগর ও দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকায় সমুদ্র উত্তাল থাকবে। দক্ষিন পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের কিছু এলাকাতেও সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার সর্বোচ্চ ৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। দক্ষিণ আন্দামান সাগরের কিছু অংশে ঝড়ের গতিবেগ ৬৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে।

Tags:
Bengal Weather Updatesevere weather Bengalheavy rainfall West BengalStorm Alert Bengalcyclone warning BengalCyclone Senyar
