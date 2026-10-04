/কীভাবে সুমিত রায় তাদের নামে সিম তুললেন, কালীঘাটের ৩ বাসিন্দাকে জেরা পুলিসের

চম্পক দত্ত: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের সিম রহস্য উদঘাটন করতে পুলিশের ডাকে আজ শালবনী থানায় হাজিরা দিলেন কালীঘাটের ৩ বাসিন্দা। সিম রহস্য উদঘাটন করতে শালবনী থানার পুলিস নোটিস দিয়ে তাদের ডেকে পাঠিয়েছিল। তাদের নামে সিম তুলে ব্যবহার করা হয়েছিল অবৈধ লেনদেনের জন্য।
পুলিস ফোনের সূত্র ধরে জানতে পেরেছিল সুমিত রায় নিজের সিম ছাড়াও আরো ৬ জনের নামের সিম বিভিন্ন সময় ব্যবহার করতেন। সেই ৬ জনের নাম চিহ্নিত করে পুলিস নোটিস পাঠিয়েছিল।
পুলিস জানতে পেরেছে ৬টি সিমের মধ্যে একজন ব্যক্তির ডকুমেন্টস দিয়ে দুটি সিম তোলা হয়েছিল। বাকি চারটে সিম অন্য ৪ জন ব্যক্তির ডকুমেন্ট দেখিয়ে তোলা হয়। পাঁচজন ব্যক্তির মধ্যে একজনের ঠিকানার কোনও হদিস পায়নি পুলিস। আরেকজন বাইরে থাকেন। তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।
অন্যদিকে, নোটিস পেয়ে বাকিদের মধ্যে আজকে কালীঘাটের বাসিন্দা অরিজিৎ সমাজপতি, অর্ক দ্বীপ সমাজপতি এবং রাজেন বাউরি শালবনী থানায় এসে হাজিরা দেন। সূত্রের খবর, এখানে পুলিস তাদের প্রশ্ন করে তারা কি জানতেন সুমিত রায় তাদের ডকুমেন্টস দিয়ে সিম তুলেছিলেন? তা যদি না হয় তাহলে কী ভাবে তাদের ডকুমেন্টস হাতে পেল সুমিত রায়? সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে আজ থানায় কালীঘাটের বাসিন্দাদের সঙ্গে সুমিত রায়কে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিস।
শালবনী থানা থেকে বেরিয়ে আসার পর কালীঘাটের ওইসব বাসিন্দারা জানান,পুলিস তাদেরকে ডেকেছিল মোবাইলের সিম বিষয় নিয়ে জানার জন্য। আমরা যা জানি তা সবই পুলিসকে বলেছি। যেহেতু তদন্ত চলছে তাই এর বেশি কিছু বলব না। তবে পুলিস সূত্রে জানা গেছে এই সিম রহস্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর পেছনে বড় মাথাও রয়েছে। সেটা খোঁজার চেষ্টা চলছে।
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