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কীভাবে সুমিত রায় তাদের নামে সিম তুললেন, কালীঘাটের ৩ বাসিন্দাকে জেরা পুলিসের

Sumit Roy: মোট ৬ জনের নামে সিম ব্যবহার করতেন সুমিত রায়। জেনে শুনেই কি ওই ৬ জন সুমিতকে সিম তুলতে ডক্য়ুমেন্ট দিয়েছিলেন? 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 04, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:59 PM IST
কীভাবে সুমিত রায় তাদের নামে সিম তুললেন, কালীঘাটের ৩ বাসিন্দাকে জেরা পুলিসের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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