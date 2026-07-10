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১৬ মৎস্যজীবীর প্রাণ বাঁচাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা!উদ্ধারে ময়দানে মৎস্যমন্ত্রী, নজরদারি মুখ্যমন্ত্রীর

Shankarpur: নিখোঁজদের উদ্ধারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নেমেছে রাজ্য ও কেন্দ্র—উভয় সরকারই। এগরার বিধায়ক দিব্যেন্দু অধিকারী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন এবং তাঁর নির্দেশে মৎস্যমন্ত্রী রাতেই এলাকায় পৌঁছেছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 10, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:09 AM IST
১৬ মৎস্যজীবীর প্রাণ বাঁচাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা!উদ্ধারে ময়দানে মৎস্যমন্ত্রী, নজরদারি মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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