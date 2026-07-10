/১৬ মৎস্যজীবীর প্রাণ বাঁচাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা!উদ্ধারে ময়দানে মৎস্যমন্ত্রী, নজরদারি মুখ্যমন্ত্রীর

কিরণ মান্না: শঙ্করপুর মৎস্যবন্দর থেকে গভীর সমুদ্রে ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ ১৬ জন মৎস্যজীবী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপকূলবর্তী এলাকায় চরম উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে নিখোঁজদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকার, জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সব দফতর সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে বলে আশ্বস্ত করেছেন এগরার বিধায়ক তথা তমলুকের প্রাক্তন সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার এগরার বালিঘাই বারোয়ারী মেলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই উদ্ধার অভিযান নিয়ে বিস্তারিত জানান বিধায়ক।
উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে সব দফতর, এলাকায় মৎস্যমন্ত্রী
দিব্যেন্দু অধিকারী জানান, বিষয়টি জানার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গত রাত থেকেই রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী স্বয়ং এলাকায় উপস্থিত থেকে উদ্ধারকাজের তদারকি করছেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন ও রাজ্য প্রশাসন যৌথভাবে এই উদ্ধার অভিযানের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি চালাচ্ছে।
কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তৎপরতা
বিধায়ক আরও বলেন, বিপদের এই মুহূর্তে রাজ্য ও কেন্দ্র—উভয় সরকারই মৎস্যজীবীদের পরিবারের পাশে রয়েছে। বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উদ্ধারকারী সংস্থা একে অপরের সঙ্গে নিখুঁত সমন্বয় রেখে সমুদ্রের বুকে তল্লাশি চালাচ্ছে। এলাকার বিধায়ক, সাংসদ এবং জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা প্রতি মুহূর্তের আপডেট নিচ্ছেন। নিখোঁজ ১৬ জন মৎস্যজীবীকে দ্রুত ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।
মেলা প্রাঙ্গণে বিশিষ্টদের উপস্থিতি
এদিন বালিঘাই বারোয়ারী মেলার এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আশীষ ধাওয়া, এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সিতাংশু জানা, সমাজকর্মী দেবকুমার পন্ডা ও শচীন সিনহা। এছাড়াও ছিলেন মেলার আয়োজক কমিটির সম্পাদক গুরুপদ দাস (বাপি), সভাপতি তরুণ দাস এবং কোষাধ্যক্ষ নীলাদ্রি শেখর আচার্যসহ এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
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