WB Assembly Election 2026: মতুয়াবাড়ির বড় লড়াই: তৃণমূলের ননদের বিরুদ্ধে বিজেপিপ্রার্থী বউদি, মধুপর্ণা Vs সোমায় সরগরম বাগদা

WB Assembly Election 2026: উত্তর ২৪ পরগনার মতুয়া অধ্য়ুসিত কেন্দ্রগুলিতে এবার মূল ইস্যু এসআইআর। বহু মতুয়া ভোটারের নাম বাদ চলে গিয়েছে। ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ রয়েছে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 31, 2026, 02:26 PM IST
-বাঁদিক থেকে মধুপর্ণা ও সোমা

মনোজ মণ্ডল: উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে এবার মোগা লড়াই। এই নির্বাচন ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। কারণ এই কেন্দ্রে এবার মুখোমুখি হতে চলেছেন একই পরিবারের দুই সদস্য—বৌদি ও ননদ। ঠাকুরবাড়ির নতুন সদস্য হিসেবে বিজেপির টিকিট পেয়েছেন সোমা ঠাকুর। তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে লড়াই করছেন বিদায়ী বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর। তিনি মমতাবালা ঠাকুরের মেয়ে।

বাগদা বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন মধুপর্ণা ঠাকুর। তিনিই এবার লড়াইয়ের ময়দানে।ফলে এবার সরাসরি বৌদি-ননদের রাজনৈতিক লড়াই দেখতে চলেছেন ভোটাররা। ঠাকুর পরিবার বরাবরই মতুয়া সমাজের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সেই পরিবারের দুই সদস্যের মুখোমুখি হওয়ায় এই কেন্দ্রের নির্বাচন ঘিরে আগ্রহ আরও বেড়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই পারিবারিক সমীকরণ ভোটের লড়াইকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত বাগদার মানুষ কাকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেন।

উত্তর ২৪ পরগনার মতুয়া অধ্য়ুসিত কেন্দ্রগুলিতে এবার মূল ইস্যু এসআইআর। বহু মতুয়া ভোটারের নাম বাদ চলে গিয়েছে। ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু বিজেপির বক্তব্য, এই সমস্যা সাময়ীক। তৃণমূল একে ইস্যু করতে চলেছে। 

ভোটের ময়দানে শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী সোমা ঠাকুর একেবারই নতুন। তবে তিনি বলছে স্বামীর সঙ্গে প্রচার ও নিজের সংগঠনের দৌলতে মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। ফলে লড়াইয়ের ময়াদানে কোনও সমস্যা হবে না।  সোমা ঠাকুর বলেন, বিজেপিকে ধন্যবাদ প্রার্থী করার জন্য। নিজস্ব সংগঠনের কাজে বহুবার মতুয়াদের কাছে গিয়েছি। ফলে জনসংযোগ আগে থেকেই রয়েছে। পাশাপাশি আমার স্বামী শান্তনু ঠাকুর সাংসদ। ২০১৯ সালে তাঁর প্রচারে ছিলাম। ২০২৪ সালেরও ছিলাম। এখন আমাকে বিজেপি প্রার্থী করেছে। আস্থা রয়েছে যে লড়াইটি করতে পারব। লড়াইয়ের ময়দানে যে যার জায়গা থেকে লড়াই করবে। আমি যেন বিজেপির হয়ে লড়াইয়ে নেমেছি। কারও সঙ্গে সেই লড়াইকে তুলনা করব না। ২০২১ সালে বাগদার মানুষ বিজেপিকে বিপুলভাবে জয় করেছিল। বাই ইলেকশেন ভোট লুট করা হয়েছিল। তবে বাগদার মাটি বিজেপিকেই চায়। ফলে বাগদায় ফের বিজেপিই জিতছে।  

বাগদা মতুয়া অধ্যুসিত। আর ঠাকুরবাড়ি থেকে দুজন প্রার্থী। স্বাবাভিকভাবেই ভোটাররা কোন দিকে যাবেন? সোমা বলেন, আগেই বলেছি ২০২০ সাল থেকে বাগদার মানুষের সঙ্গে আমার জনসংযোগ বহুদিনের। বাগদার আনাচে কানাচে মতুয়াদের মধ্যে আমরা যাওয়া রয়েছে। ফলে বাগদার মানুষ, মায়েরা অবশ্যই আমাকে আশীর্বাদ করবে। ভোটের ফলাফলেই আপনারা দেখতে পাবেন। পরিবারের সঙ্গে রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। এসআইআর একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মতুয়া ছাড়া আরও অনেকরই নাম বাদ গিয়েছে। এনিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তৃণণূল এখন এসআইআরকে হাতিয়ার করছের এজিনিস আর চলতে পারে না। 

মধুপর্ণা ঠাকুর বলেন, পরিবার এক জিনিস। রাজনীতি অন্য বিষয়। রাজনীতির ময়দান যখন নেমেছি তখন লড়াইটা দেব। প্রার্থী যেই হোক না কেন লড়াইতো দিতেই হবে। তৃণমূল কংগ্রেস সবুজ আবির খেলছে, খেলবেই।

