/Shantiniketan Sonajhuri Haat: শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট নিয়ে এবার সরকারের বিরাট সিদ্ধান্ত: কী হবে ঐতিহ্যবাহী এই জায়গার ভবিষ্যত্‍?

প্রসেনজিত্ মালাকার: 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বা ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তকমা পাওয়া শান্তিনিকেতনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ সোনাঝুরি জঙ্গল। তারই অংশ বিখ্যাত খোয়াই হাট। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটকের সমাগমে সারা বছরই মুখরিত থাকে এই চত্বর। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই এই জঙ্গলের যত্রতত্র প্লাস্টিক ও আবর্জনার দূষণ, অবাধে চারচাকা গাড়ির প্রবেশ এবং বেআইনি হোটেল-রিসর্টের দখলদারি নিয়ে উঠছিল ভুরি ভুরি অভিযোগ। অবশেষে সোনাঝুরির প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঐতিহ্য রক্ষা করতে সোমবার সকাল থেকে বড়সড় অ্যাকশনে নামল বীরভূম জেলা বন দফতর।
জঙ্গলে কোনওভাবেই যাতে চারচাকা গাড়ি প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য বুলডোজার দিয়ে মাটি কেটে বিশাল গর্ত করে ভেতরের সমস্ত রাস্তা ও সংযোগ পথগুলি পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে সোনাঝুরি জঙ্গলের গা ঢেকে দেওয়া হোটেল ও রিসর্টের অজস্র বেআইনি বিজ্ঞাপনী সাইনবোর্ড এদিন উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়।
‘খোয়াই হাট’ নিয়ে আইনি টানাপোড়েন
এদিনের অভিযানের সমান্তরালে সোনাঝুরির হস্তশিল্পীদের এই হাট নিয়ে বড়সড় আইনি বিতর্ক সামনে এসেছে। বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত জাতীয় পরিবেশ আদালতে (NGT) এই হাটের বৈধতা নিয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জমিতে আইনত কোনো বাণিজ্যিক হাট বসার নিয়ম নেই। অথচ সমস্ত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বছরের পর বছর ধরে এখানে বেআইনিভাবে হাট চালানো হচ্ছে। এই মামলার রায়দান এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় শুধুমাত্র শনিবার বিকেলে স্থানীয় আদিবাসী শিল্পী এবং বিশ্বভারতীর কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী নিয়ে অত্যন্ত ছোট পরিসরে এই হাট বসত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই হাটের পরিধি ও চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। অভিযোগ, বর্তমানে এটি প্রতিদিনের একটি বিশাল বাণিজ্যিক হাটে পরিণত হয়েছে এবং এর নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছে বহিরাগত বড় ব্যবসায়ীদের হাতে। এমনকি এই হাটকে কেন্দ্র করে বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেন ও দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে।
হোটেল-রিসর্টের বেআইনি রমরমা
অভিযোগের তির শুধু হাটের দিকেই নয়, গত কয়েক বছরে সোনাঝুরি জঙ্গলের আশেপাশে কয়েকশো হোটেল ও রিসর্ট গড়ে উঠেছে। তথ্য অনুযায়ী, এগুলির অধিকাংশই নিয়ম বহির্ভূতভাবে তৈরি হয়েছে। কারও দমকলের (Fire) ছাড়পত্র নেই, তো কারও আবার সরাই লাইসেন্স নেই! এমনকি কেউ কেউ সরকারি জায়গার ওপরেই রিসর্ট তৈরি করে ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। এই সমস্ত বেআইনি প্রচার রুখতেই এদিন সকাল থেকে হোটেলগুলির সাইনবোর্ড ভাঙার কাজ শুরু হয়।
বন দপ্তরের অভিযান
সোমবার সকাল থেকে বন দফতরের বোলপুর রেঞ্জের রেঞ্জার জ্যোতিষ বর্মনের নেতৃত্বে এই ব্যাপক উচ্ছেদ ও রাস্তা বন্ধের অভিযান চালানো হয়। আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিস বাহিনী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন থানার ওসি অনন্যা দে।
তবে আশার আলো এই যে, পরিবেশ বাঁচানোর এই সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও হাট কমিটির একাংশই। খোয়াই হাটের দায়িত্বে থাকা সুকেশ চক্রবর্তী এবং স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ী গণেশ ঘোষ বন দফতরের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন,
'বনদপ্তরের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। জঙ্গলে চারচাকা গাড়ির প্রবেশ বন্ধ করায় আমাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা থাকবে। এতে পর্যটকরা শান্তিতে ঘুরতে পারবেন এবং সোনাঝুরির আসল সৌন্দর্য বজায় থাকবে।'
প্রকৃতি ও ব্যবসার এই টানাপোড়েনের মাঝে সোনাঝুরিতে জঙ্গল রক্ষায় কড়া বার্তা দিল প্রশাসন। তবে আগামী দিনে এই পরিবেশ বাঁচানোর উদ্যোগকে ধরে রাখাই এখন বন দফতরের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।
