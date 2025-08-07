Shantiniketan: শ*রীরে চিহ্ন... সোনাঝুরিতে মিলল মহিলার 'বীভ*ৎস' দে*হ! শান্তিনিকেতনে হাড়হিম কাণ্ড! ব্যাপক আতঙ্ক...
Shantiniketan body recover: খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিনিকেতন থানার পুলিস। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস এটি একটি পরিকল্পিত খুন বলে ধারণা করছে।
প্রসেনজিৎ মালাকার: সোনাঝুরি জঙ্গল থেকে রহস্যজনকভাবে উদ্ধার মহিলার রক্তাক্ত দেহ (Deadbody Recover)। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। শান্তিনিকেতনের (Shantiniketan) সোনাঝুরি জঙ্গল থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। আজ সকালে খোয়াই হাটের প্রথম হাট সংলগ্ন জঙ্গল এলাকায় ওই অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় কয়েকজন।
এরপর সঙ্গেই সঙ্গেই পুলিসে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিনিকেতন থানার পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার গলায় একটি ওড়না জড়ানো অবস্থায় দেহটি পড়ে ছিল। মাথার কাছে রক্তাক্ত। আঘাতের চিহ্ন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস এটি একটি পরিকল্পিত খুন বলে ধারণা করছে। তবে এখনই কিছু নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় বলেও পুলিসের তরফে জানানো হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এই ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অনেকেই বলছেন, এই ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি এই এলাকায়। পুলিস মৃতদেহটি উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। মৃত মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় খোয়াই হাট সংলগ্ন এলাকায় টহল জোরদার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। পুলিসের পরবর্তী পদক্ষেপ ও ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে সকলেই।
