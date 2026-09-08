Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /রোগমুক্তি ও আর্থিক উন্নতির টোপ! খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্রচার ঘিরে চাঞ্চল্য শান্তিপুরে

রোগমুক্তি ও আর্থিক উন্নতির টোপ! খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্রচার ঘিরে চাঞ্চল্য শান্তিপুরে

Nadia: পোস্টারটি সামনে আসতেই এলাকায় শুরু হয় আলোচনা ও চাঞ্চল্য। বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানিয়ে শান্তিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 08, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:00 PM IST
রোগমুক্তি ও আর্থিক উন্নতির টোপ! খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্রচার ঘিরে চাঞ্চল্য শান্তিপুরে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বাঘের হামলার 'ব্রেন ডেথ' মৈপীঠের মত্স্যজীবীর, স্বামীর সব অঙ্গ দান করতে রাজি হলেন
2
3
4
5