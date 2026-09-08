/রোগমুক্তি ও আর্থিক উন্নতির টোপ! খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্রচার ঘিরে চাঞ্চল্য শান্তিপুরে

বিশ্বজিত্ মিত্র: রোগ থেকে মুক্তি, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হওয়া এবং জীবনে উন্নতি করার আশ্বাস দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পোস্টার ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়াল নদিয়ার শান্তিপুরে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপুর থানার বাগআঁচড়া এলাকার নিউ লক্ষ্মী ক্লাবের কাছে সাধারণ মানুষের নজরে আসে ওই পোস্টার। পোস্টারে দাবি করা হয়েছে, বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পেতে, আর্থিকভাবে শক্তিশালী হতে এবং জীবনে উন্নতি করতে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা উচিত। পাশাপাশি ভারতে বিভিন্ন রোগের প্রসঙ্গ তুলে তার কারণ হিসেবে অধিকাংশ মানুষের খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস না থাকা এবং দেবদেবীর পুজো করার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। ইউরোপের মানুষের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের সম্পর্ক রয়েছে বলেও পোস্টারে দাবি করা হয়েছে।
পোস্টারটি সামনে আসতেই এলাকায় শুরু হয় আলোচনা ও চাঞ্চল্য। বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানিয়ে শান্তিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
কে বা কারা ওই পোস্টার লাগিয়েছে, কী উদ্দেশ্যে তা প্রচার করা হয়েছে এবং এর পিছনে কোনও সংগঠনের ভূমিকা রয়েছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে শান্তিপুর থানার পুলিস।
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