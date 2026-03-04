Nadia Accident: এক বছর আগে যে জায়গায় বাবার মৃত্যু, দোলের দিন সেই জায়গাতেই মর্মান্তিক পরিণতি ছেলের...

Nadia Accident: এক বছর আগে যে জায়গায় বাবার মৃত্যু, দোলের দিন সেই জায়গাতেই মর্মান্তিক পরিণতি ছেলের...
Nadia Accident: মঙ্গলবার বাবলা বাইপাস জাতীয় সড়কে বাইক নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ওই যুবক
বিশ্বজিত্ মিত্র: এক বছর আগে যে স্থানে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় বাবার,এবার সেই স্থানেই এক বছর পর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ছেলের। গতকাল রাতে ওই ঘটনা ঘটে নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বাবলা বাইপাসে। মৃত যুবকের নাম সুজয় মণ্ডল, বয়স আনুমানিক ২৫ বছর। বাড়ি শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বাবলা দক্ষিণপাড়া এলাকায়।
মঙ্গলবার বাবলা বাইপাস জাতীয় সড়কে বাইক নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ওই যুবক। উল্টো দিক থেকে দ্রুত গতিতে একটি ছোট চার চাকা গাড়ি এসে সজোরে ধাক্কা মারে সুজয়কে। ধাক্কা খেয়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে যায় সুজয়। স্থানীয়রা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায় । প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা সুজয় মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেতেই পরিবারের লোকজন ছুটে আছে হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিস। ঘাতক গাড়িটির খোঁজ শুরু করেছে পুলিস।
অন্যদিকে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা উস্তি থানার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার উত্তর কুসুম গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোলা নয়া পাড়া রফিক আলি গাজি নামে ৩৭ বছরের এক যুবক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। পরিবারের দাবি কয়েকদিন ধরে এস আই আর এর যে সমস্যা সে সমস্যায় ভুগছিলেন। ফাইনাল লিস্ট পাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে তার নামের উপরে বিচারাধীন লেখা রয়েছে। তাতেই কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। আতঙ্কে ভুগতে থাকেন, ধরে নিয়ে যাবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। সেই আতঙ্কে নিজের ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। রফিক গাজীর তিন সন্তান। সংসারে রোজগারে একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন । এই মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া।
