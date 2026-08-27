/অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ঘরে ফেলে পরনারীতে মত্ত! ফোনে তুমুল ঝগড়ার পর গঙ্গায় ঝাঁপ ইউটিউবারের

বিশ্বজিত্ মিত্র: বাড়িতে সাত মাসের অন্তঃসত্তা স্ত্রী। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অন্য যুবতীর সঙ্গে প্রেম। সেই সম্পর্কে বিবাদের জেরে বাইরে রেখে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন স্বামী। সকাল থেকেই নিখোঁজ যুবক। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত কালনা নৃসিংহ পুর ফেরিঘাটের। জানা যায়, শান্তিপুর থানার অন্তর্গত রাধা কৃষ্ণ পল্লী এলাকার যুবক সাগর বিশ্বাস। বয়স আনুমানিক ২২ বছর। তাঁর স্ত্রী বর্তমানে সাত বছরের অন্তঃসত্ত্বা। পেশায় সাগর ইউ টিউবার ছিলেন।
জানা গিয়েছে, গত বুধবার রাতে সারারাত তাঁর এক জামাইবাবুর সঙ্গে ছিলেন সাগর। তাঁরা মদ্যপান করেছেন বলে জানা যায়। ওই যুবক যে জামাইবাবুর সঙ্গে ছিল সেই জামাইবাবুর দাবি, সাগর ক্রমাগত ফোনে কারোর সঙ্গে ভিডিয়ো কল করে বিবাদ করছিলেন। সারারাত এই বিবাদ চলার পর হঠাৎ করে ভোরবেলা ও গাড়ি চালিয়ে কানলা ঘাটে নিয়ে আসে চা খাবার নাম করে। এরপরে আচমকা বাইকটিকে রেখে দৌড়ে গিয়ে নিজেই গঙ্গায় ঝাঁপ মারে।
তিনি বলেন, 'আমি দীর্ঘক্ষণ বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তাকে আর ধরে রাখতে পারিনি। এরপর ভাসতে ভাসতে অনেকটা দূরে চলে যায় সে। পরবর্তীকালে আমি সকলকে খবর দেই।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিস। কিছুক্ষণ পরেই বিপর্যয় মোকাবেলা দফতরের প্রতিনিধিরা নিখোঁজ যুবকের খোঁজে।
অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সাতসকালে পুকুর থেকে গৃহবধূর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে। মৃতার নাম সুনিতা হাজরা (৩২)। বাড়ি শক্তিগড়ের গাংপুর পূর্বপাড়ায়। পরিবারের দাবি, স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারতেন না সুনিতা। তাহলে তিনি কীভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুকুর পর্যন্ত পৌঁছলেন? এই প্রশ্নেই এখন ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য।
জানা গিয়েছে, গাংপুর পূর্বপাড়ায় শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন সুনিতা। তাঁর স্বামী সার্থক হাজরা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন সুনিতা। অসুস্থতার কারণে তাঁর দেখাশোনার জন্য আয়াও রাখা হয়েছিল। শ্বশুর প্রবীর হাজরার দাবি, বউমার স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার ক্ষমতাই ছিল না। সেখানে বাড়ি থেকে পুকুর পর্যন্ত তিনি কীভাবে গেলেন।
এদিকে, গত ২৫ তারিখ ভোর থেকে সুনিতার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন। পরে শক্তিগড় থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়। প্রায় ৪৮ ঘন্টা পর বাড়ির পাশের মাঠের ধারের পুকুরে স্থানীয়রা দেহ ভাসতে দেখে পুলিসে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শক্তিগড় থানার পুলিস। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের পুলিস মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার পর কীভাবে পুকুরে পৌঁছলেন সুনিতা? ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ-সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিস।
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