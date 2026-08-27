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অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ঘরে ফেলে পরনারীতে মত্ত! ফোনে তুমুল ঝগড়ার পর গঙ্গায় ঝাঁপ ইউটিউবারের

Kalna Incident: জামাইবাবু তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তিনি নদীতে ভেসে গিয়ে নিখোঁজ হন। বর্তমানে শান্তিপুর থানার পুলিস ও বিপর্যয় মোকাবেলা দফতর সাগরের খোঁজে গঙ্গায় তল্লাশি চালাচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 27, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:10 PM IST
অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ঘরে ফেলে পরনারীতে মত্ত! ফোনে তুমুল ঝগড়ার পর গঙ্গায় ঝাঁপ ইউটিউবারের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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