  Suvendu Adhikari PA Death: চন্দ্রনাথকে নিকেশ করতে ৫০ সেকেন্ডের নিখুঁত অপারেশন- খুনের ভয়ংকর, হাড়হিম টাইমলাইন

Suvendu Adhikari PA Death: চন্দ্রনাথকে 'নিকেশ' করতে ৫০ সেকেন্ডের নিখুঁত অপারেশন- খুনের ভয়ংকর, হাড়হিম টাইমলাইন

Chandranath Rath murder timeline: ৫০ সেকেন্ড নিখুঁত অপারেশনেই খুন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। ১০০ মিটার দূরের মেডিক্যাল ফ্যাক্টরির সিসিটিভি ক‍্যামেরায় ধরা পড়েছে ৫০ সেকেন্ডের নিখুঁত অপারেশন। কে করল? কারা করল? সেই প্রশ্নেই তোলপাড় বাংলা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 7, 2026, 01:57 PM IST
৫০ সেকেন্ডের নিখুঁত অপারেশনে খুন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ

পিয়ালি মিত্র: ঠিক ৫০ সেকেন্ড। ৫০ সেকেন্ডের নিখুঁত অপারেশন। আর তাতেই 'টার্গেট অ্যাচিভড'! নৃশংস খুন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। সিসিটিভি ফুটেছে ধরা পড়েছে খুনের সেই টাইমলাইন। ভয়ংকর! হাড়হিম করা ছক আততায়ীদের।

খুনের টাইমলাইন
রাত ১০টা: সিলভার রঙের গাড়ি ঢুকল 
রাত ১০.৮.৫০ সেকেন্ড: চন্দ্রনাথের গাড়ি ঢুকল
রাত ১০.৯.৪০ সেকেন্ড: অপারেশন করে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইক

৫০ সেকেন্ডের নিখুঁত অপারেশন
ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে পুরো ৫০ সেকেন্ড। ৫০ সেকেন্ড নিখুঁত অপারেশনেই খুন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। কে করল? কারা করল? এই প্রশ্নেই এখন তোলপাড় সারা বাংলা। ঘটনাস্থল থেকে মেরেকেটে ১০০ মিটার দূরের একটি মেডিক্যাল ফ্যাক্টরি। সেই ফ‍্যাক্টরির বাইরে লাগানো দুটি সিসিটিভি ক‍্যামেরার একটির মুখ ঘটনাস্থল দিকে। তাতেই ধরা পড়েছে ৫০ সেকেন্ডের নিখুঁত অপারেশন।

রাত ঠিক ১০টা, শেখ মুজিবর রোডে ঢুকছে সিলভার কালারের গাড়ি। এরপর ১০.৮.৫০ সেকেন্ড চন্দ্রনাথের গাড়ি প্রবেশ করল। তা ধরা পড়েছে একই সিসিটিভিতে। এরপর সিসিটিভিতে আবছা ধরা পড়েছে অপরেশন। এরপর ১০.৯. ৪০ সেকেন্ড একটি বাইক চেপে দুজন আততায়ী বেরিয়ে যাচ্ছে যশোর রোডের দিকে। 

প্রত‍্যক্ষদর্শীদের বয়ান
প্রত‍্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুটো বাইক দুদিকে বেরিয়ে যায়। একটি যায় যশোর রোডের দিকে। আর দ্বিতীয় বাইকটি উল্টো দিকে দিয়ে বেরিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর বয়ানে জানিয়েছেন, 'হামলা চালানোর পর ঘাতক গাড়ি ও বাইকগুলি যে রাস্তা ধরে পালিয়েছে, সেই রাস্তাটি সোজা বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে চলে গিয়েছে।' আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন, তবে কি বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গা ঢাকা দিয়েছে আততায়ীরা?

চন্দ্রনাথ রথের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট
পোস্টমর্টেম রিপোর্টে উঠে এসেছে, বুকের বাঁদিকে গুলি লাগে চন্দ্রনাথের। হার্ট ফুটো করে বেরিয়ে যায় সেই গুলি। চন্দ্রনাথের বুকের বাঁদিকে দুটি গুলি লাগে। গুলি দুটি সরাসরি তাঁর হৃৎপিণ্ড বা হার্ট ফুটো করে বেরিয়ে যায়। যার ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওদিকে, খুনে ব্যবহৃত সিলভার কালারের গাড়িটিও নকল। মালিকের পরিচয় যাতে গোপন থাকে, তাই গাড়িটির অরিজিনাল চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বর বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এক মোডাস অপারেন্ডি
প্রসঙ্গত, শক্তিগড়ে কয়লা মাফিয়া রাজু ঝাঁ খুনের ঘটনাতেও আততায়ীদের একই রকম মোডাস অপারেন্ডি দেখা গিয়েছিল। সেখানেও চোরাই গাড়িতে সেম মডেলের অন্য গাড়ির নাম্বার প্লেট ব্যবহার করে অততায়ীরা । চেসিস নাম্বার নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। পালানোর জন্য প্রস্তুত রাখা ছিল মোটর বাইক। গোটা ঘটনা অপারেট করা হয়েছিল ভিন রাজ্যের সুপারি কিলারদের দিয়ে।

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

