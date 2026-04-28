West Bengal Assembly Election 2026: ক্যানিং পূর্ব আমাদের: পা উপরে তুলে মাথা নিচের দিকে করে দিবাস্বপ্ন দেখছে আরাবুল, কটাক্ষ শওকতের
West Bengal Assembly Election 2026: ' ভাঙড়ে আমিই জিতছি। নওশাদ দিবাস্বপ্ন দেখছে। পাঁচ বছরে ভাঙড়কে শেষ করেছে। মানুষ যোগ্য জবাব দেবে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশেও টিকিট পেয়েছেন, তবে বদলে গিয়েছে কেন্দ্র। ক্যানিং পূর্ব নয়, এবার ভাঙড় থেকেভোটে লড়ছেন শওকত মোল্লা। এবারও যে জিতবেন, তা নিয়ে কোনও সংশয়ই নেই তাঁর। শওকতের সাফ কথা, 'নওশাদ পাঁচ বছরে ভাঙরকে শেষ করেছে ছাব্বিশে উচিত জবাব পাবে'।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিধানসভা কেন্দ্রে ৩১। শওকতের দাবি, '৩১ টাই পাবে তৃণমূল কংগ্রেস'। ভাঙড়ে কী হবে? সোজাসাপ্টা জবাব, 'আমিই জিতছি। নওশাদ দিবাস্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখা ভালো। চার তারিখ বোঝা যাবে।পাঁচ বছরে ভাঙড়কে শেষ করেছে। মানুষ যোগ্য জবাব দেবে'।
এদিকে যে কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক শওকত, সেই ক্যানিং পূর্বে এবার ‘তাজা নেতা' আরাবুল ইসলামকে টিকিট দিয়েছে ISF। শওকতের কটাক্ষ, 'আরাবুল ইসলাম পা উপর দিকে তুলে মাথা নিচের দিকে করে চিৎ হয়ে দিবা স্বপ্ন দেখছে'। বলেন, ক্য়ানিং পূর্ব তৃণমূলের শক্তঘাঁটি। অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদি,এমন কি ডোনাল্ড ট্রাম্প এলেও তৃণমূল কংগ্রেসেরকে হারাতে পারবে না ক্যানিং পূর্বে'।
ক্যানিং পূর্ব শওকতকেও প্রার্থী করার দাবিতে সরব হয়েছিলেন তৃণমূলকর্মীরা। প্রার্থীতালিকায় ঘোষণার পর জীবনতলায় রীতিমতো টাওয়া জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। এরপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন শওকত। সেই বৈঠকেও অবশ্য সিদ্ধান্ত বদল হয়নি। তখন শওকত বলেছিলেন, 'চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। ভাঙড় জিতবই'। দাবি করেছিলেন, অভিষেক নিজেই তাঁকে ভাঙড় থেকে লড়ার কথা বলেছেন।
