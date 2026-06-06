Saokat Molla Arrested: 'অভিষেকই আমাকে ফাঁসালো', ১৪ দিনের NIA হেফাজতে শওকত মোল্লা

পিয়ালী মিত্র ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: ১৪ দিনের NIA হেফাজতে শওকত মোল্লা। তাঁর বিস্ফোরক দাবি, 'প্রথমে অভিষেক আমাকে ফাঁসালো। তারপর এনআইএ'। সূত্রের খবর তেমনই।
ভাঙড়ে বিস্ফোরণকাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরেই শওকতকে খুঁজছিল NIA। দিন দুয়েক আগে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে ফেরার ঘোষণা করা হয়। অবশেষে ধরা পড়েছে 'মাছ চোর'। গতকাল, শুক্রবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কামালগাজি থেকে তাঁকে গ্রেফতার NIA। আজ, শনিবার ধৃতকে পেশ করা হয় আদালতে।
আদালতে শওকতের জামিনের পক্ষে সওয়াল করেন তাঁর আইনজীবী। তাঁর দাবি,'শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা মাত্র দু'তিন লাইন লেখা হয়েছে । মোবাইল বাজেয়াপ্ত হয়েছে । ঘটনাস্থলে তল্লাশি এবং শওকত মোল্লার বাড়ির দূরত্ব খতিয়ে দেখতে কী পদক্ষেপ নিয়েছে? ৪০ কিমি দূরে বাড়িতে ছিলেন। কোনওভাবেই জড়িত নন। ঘটনার সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না'।
সরকারি আইনজীবীর পালটা সওয়াল, 'এই মামলায় একজন মারা গিয়েছেন। তিনজন গ্রেফতার হয়। প্রাথমিকভাবে যে তথ্য উঠে আসছে, তাতে স্পষ্ট যে শওকত মোল্লা কীভাবে জড়িত। কেস ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে, তাই প্রকাশ্যে বলা যাচ্ছে না। বিস্ফোরণের পর শওকতের নির্দেশেই তথ্য লোপাট করা হয়। মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে । ১৪ দিনের এনআইএ হেফাজতের আবেদন করছি'। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী বলেন, 'বিধায়ক ছিলেন । জেড প্লাস নিরাপত্তা পেত। তিনি কী করে এসব করতে পারে'!
এদিকে শওকত মোল্লার খাসতালুক ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার মৌখালীর বাড়িতে এখন কেবলই নীরবতা। বাড়ির মূল গেটে ঝুলছে মস্ত বড় তালা। সূত্রের খবর, শওকত গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর পরিবারও এখন আর বাড়িতে নেই। গত কালই এনআইএ অফিসের সামনে দেখা গিয়েছিল শওকতের স্ত্রী ও তাঁর একমাত্র মেয়েকে। অথচ প্রতিদিন ভোর থেকে এই বাড়ির সামনে লাইন দিতেন শয়ে শয়ে সাধারণ মানুষ। কেউ আসতেন নিজের দরকারে, কেউ বা দেখা করতে আসতেন দলের কর্মী-সমর্থক হিসেবে। সেই চেনা ছবিটা এক লহমায় উধাও। খাঁ খাঁ করছে গোটা এলাকা।
ক্যানিং পূর্ব এবং ভাঙড় বিধানসভা এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ অবশ্য খুশি। স্থানীয় সূত্রের খবর, শওকতের গ্রেফতারির খবর চাউর হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অনেকে। কোথাও কোথাও সাধারণ মানুষকে আনন্দে মিষ্টিমুখ করতেও দেখা গেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা থেকে মুক্তি মিলল।
কেন গ্রেফতার করা হল শওকতকে?
বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভাঙড়ে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেখানে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণটি হয়। এতে একজন বোমা প্রস্তুতকারকের মৃত্যু হয়। জখম হন আরও কয়েকজন। NIA-র দাবি, শওকত মোল্লা ছিলেন এই ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী। তাঁর নির্দেশেই সেখানে বোমা তৈরি হচ্ছিল। বিস্ফোরণ পর শওকতই দেহ লোপাট এবং ঘটনাস্থল থেক প্রমাণ লোপাটের নির্দেশ দেয়। এই মামলায় শওকতকে নিয়ে মোট ৪ জন গ্রেফতার হলেন।