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Saokat Molla Arrested: 'অভিষেকই আমাকে ফাঁসালো', ১৪ দিনের NIA হেফাজতে শওকত মোল্লা

Saokat Molla Arrested:  গতকাল, শুক্রবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কামালগাজি থেকে তাঁকে গ্রেফতার NIA। আজ, শনিবার ধৃতকে পেশ করা হয় আদালতে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 06, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:02 PM IST
Saokat Molla Arrested: 'অভিষেকই আমাকে ফাঁসালো', ১৪ দিনের NIA হেফাজতে শওকত মোল্লা
Image Credit: শওকতের মুখেও অভিষেক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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