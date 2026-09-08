/নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে বিরাট খবর: গ্রেফতার দাপুটে তৃণমূল নেতা, ভয়ংকর অভিযোগ, তোলপাড় রাজনীতি

কিরণ মান্না: রাজ্যে জোড়া বিধানসভা উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পরপরই রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে বড় পুলিশি পদক্ষেপ। মারধর, হুমকি এবং তোলাবাজির মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই দাপুটে নেতাকে গ্রেফতার করেছে নন্দীগ্রাম থানার পুলিস। ধৃতদের নাম শেখ কাজেহার এবং শেখ আমিরুল ইসলাম। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ তাঁদের নন্দীগ্রাম থানা থেকে কড়া নিরাপত্তায় হলদিয়া মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।
কারা এই দুই নেতা?
ধৃত দুই নেতাই এলাকায় তৃণমূলের প্রভাবশালী ও প্রথম সারির মুখ হিসেবে পরিচিত। শেখ কাজেহার তৃণমূল কংগ্রেসের নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের কোর কমিটির প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। অন্যদিকে, শেখ আমিরুল ইসলাম নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তবে স্থানীয় স্তরে তাঁদের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ উঠছিল।
অভিযোগের বহর ও গ্রেফতারি:
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত শেখ কাজেহার ও শেখ আমিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এলাকায় তোলাবাজি, সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়া এবং বিরোধী বা ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর শারীরিক নিগ্রহ ও মারধরের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ দীর্ঘদিন ধরেই এই দুই নেতার দাপটে আতঙ্কিত ছিলেন।
সোমবার রাতে নন্দীগ্রাম থানা এলাকার নিজস্ব ডেরা থেকেই বিশেষ অভিযান চালিয়ে দু’জনকে গ্রেফতার করে পুলিস। এরপর সারারাত থানায় রেখে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ তাঁদের হলদিয়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিস সূত্রে খবর, এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং তাঁদের বিরুদ্ধে থাকা অন্যান্য পুরনো অভিযোগের তদন্ত এগিয়ে নিতে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।
উপনির্বাচনের আগে তপ্ত নন্দীগ্রামের রাজনীতি:
সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। নির্বাচন ঘোষণার পরেই রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে শুরু করেছে রাজ্যজুড়ে। যদিও উপনির্বাচন নন্দীগ্রামে নয়, তবুও রাজ্যের সবচেয়ে আলোচিত ও ‘হাই ভোল্টেজ’ বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে তৃণমূলের দুই প্রভাবশালী নেতার এই গ্রেফতারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে বিরোধীরা শাসকদলের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা ও দুর্নীতির অভিযোগে সুর চড়ানোর সুযোগ পাবে। অন্যদিকে, দলীয় ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে এবং এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিস নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে বলেই প্রশাসনের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েত ও উপনির্বাচনের আবহে শাসকদলের দুই নেতার আদালত যাত্রা নন্দীগ্রামের স্থানীয় সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)