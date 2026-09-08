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নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে বিরাট খবর: গ্রেফতার দাপুটে তৃণমূল নেতা, ভয়ংকর অভিযোগ, তোলপাড় রাজনীতি

Nandigram TMC Leader arrest case: সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। নির্বাচন ঘোষণার পরেই রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে শুরু করেছে রাজ্যজুড়ে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 08, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:37 PM IST
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে বিরাট খবর: গ্রেফতার দাপুটে তৃণমূল নেতা, ভয়ংকর অভিযোগ, তোলপাড় রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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