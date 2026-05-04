Shibpur Assembly Election Results 2026: বিজেপি-র 'রুদ্র-বাজি'র রোশনাই না তৃণমূলের 'রানা'র ছুটবে? শিবপুরে কোন ফুল ফুটবে?

Shibpur Assembly Election Results 2026: বিজেপি-র 'রুদ্র-বাজি'র রোশনাই না তৃণমূলের 'রানা'র ছুটবে? শিবপুরে কোন ফুল ফুটবে?
Shibpur Assembly Election Results 2026: অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষই শিবপুরে বাজি বিজেপি-র, ওদিকে তৃণমূলের রানা চট্টোপাধ্যায়। কী হয় সেটাই দেখার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাওড়ার জনপ্রিয় ও প্রাণবন্ত এলাকা শিবপুর। যা কলকাতার ঠিক উল্টো দিকে নদীর ওপারে অবস্থিত এবং কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এলাকার অন্তর্ভুক্ত। শুরুর দিকের দশকগুলিতে এই এলাকায় কংগ্রেস এবং অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে বেশ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেস এখানে এমন এক দুর্ভেদ্য ঘাঁটি গড়ে তুলেছে, যা ভেদ করা তাদের প্রতিপক্ষদের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
২০২৫ সালের বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার পর, শিবপুর কেন্দ্রের খসড়া ভোটার তালিকায় ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০৫,৩৮০; যা ২০২৪ সালের ২৩৮,০৬১ সংখ্যাটির তুলনায় ৩২,৬৫১-এর এক বিপুল হ্রাস। এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ শিবপুর কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারের উপস্থিতি নগণ্য এবং এখান থেকে যাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তারা যে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নন—তা স্পষ্ট। এর আগে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ২০২১ সালে ছিল ২৩৩,৬৭৬; ২০১৯ সালে ২২১,৭২২; ২০১৬ সালে ২১৬,৯৮৮ এবং ২০১১ সালে ১৯৭,৯৮৭। এই বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম এবং তফসিলি উপজাতিদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য, অন্যদিকে তফসিলি জাতিভুক্ত ভোটারদের হার ৩.৯২ শতাংশ। সম্পূর্ণ ভাবে একটি শহুরে আসন হওয়া সত্ত্বেও, এখানে ভোটের হার বা ভোটার উপস্থিতি বরাবরই বেশ জোরালো ছিল। ২০১১ সালে এই হার ছিল ৮২.২৯ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৭৮.৩৪ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৭৭.৩৯ শতাংশ, ২০২১ সালে ৭৮.০২ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৭৪.১৪ শতাংশ।
আজকের লড়াই
বিজেপি: রুদ্রনীল ঘোষ
তৃণমূল: রানা চট্টোপাধ্যায়
কংগ্রেস: শ্রাবন্তী সিং
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
শিবপুর প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৪টি বিধানসভা নির্বাচনেই সাক্ষী হয়েছে। শুরুর দিকের দশকগুলিতে এই আসনটি প্রায়শই ফরওয়ার্ড ব্লক এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে হাতবদল হত। এর মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক পাঁচবার জয়লাভ করেছে। আর কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে চারবার করে, অন্যদিকে সিপিআইএম একবার এই আসনটি নিজেদের দখলে রেখেছিল। জটু লাহিড়ী পাঁচবার এই আসনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দু'বার কংগ্রেসের হয়ে এবং তিনবার তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে কংগ্রেসের টিকিটে দু'বার জয়লাভ করার পর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মূল দল থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গঠন করেন তখন তিনিও তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে এই আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের খাতা খুলতে লাহিড়ী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ২০০৬ সালে তিনি পরাজিত হলেও পরবর্তীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে আরও দুবার এই আসনে জয়ী হন। ২০১১ সালে লাহিড়ী তাঁর ২০০৬ সালের বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ফরওয়ার্ড ব্লকের ডা. জগন্নাথ ভট্টাচার্যকে ৪৬,৪০৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। ২০১৬ সালেও তিনি ভট্টাচার্যকে হারিয়ে জয়ী হন, যদিও সেই জয়ের ব্যবধান কিছুটা কমে ২৭,০১৪ ভোটে দাঁড়িয়েছিল। ২০২১ সালে লাহিড়ীর দীর্ঘ রাজনৈতিক ইনিংসের অবসান ঘটে; দলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাসের ইঙ্গিত পাওয়ার পর দল তাঁকে আর নির্বাচনের টিকিট দেয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস তখন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারিকে প্রার্থী করে, যিনি বিজেপির রথীন চক্রবর্তীকে ৩২,৬০৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলেও তৃণমূল কংগ্রেসের আধিপত্যের প্রতিফলনই দেখা যায়। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তারা সিপিআইএম-এর চেয়ে ২৮,৪১৬ ভোটে এগিয়ে ছিল এবং ২০১৪ সালে এগিয়ে ছিল ৩৮,২০৭ ভোটে। এরপর বিজেপি প্রান্তিক অবস্থান থেকে উঠে এসে বামপন্থীদের সরিয়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়; ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপির চেয়ে ৮,৭১১ ভোটে এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে ১৪,২০৬ ভোটে এগিয়ে ছিল।
এবার কী হতে চলেছে
শিবপুরের খসড়া ভোটার তালিকা যদি মূলত অপরিবর্তিতই থেকে যায়, তবে তা নির্বাচনী হিসাব-নিকাশে প্রভাব ফেলতে বাধ্য। বিশেষ করে যেহেতু নির্বাচন কমিশন সম্প্রদায় বা জাতিভিত্তিক ভোটারদের তথ্য প্রকাশ করে না। গত তিন নির্বাচনের সময়কালে বিজেপির শক্তি ও প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক মহলের অনেকেরই ধারণা যে, কোনো জনপ্রিয় ক্রিকেটারকে প্রার্থী হিসেবে না পেলে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনটি আরও অনেক বেশি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের রূপ নিতে পারত। ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ভোটের গতিপ্রকৃতিতেও এই মতামতের কিছুটা প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ২০২৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে ভোটের ব্যবধান ছিল প্রায় আট শতাংশ পয়েন্ট; যে দলের ভোটের হার ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় ২৫ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের পক্ষে এই ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলাটা মোটেও অসাধ্য কিছু নয়। যদিও ২০০৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত সাতটি নির্বাচনের প্রতিটিতেই জয়লাভ কিংবা এগিয়ে থাকার ধারাবাহিক রেকর্ড নিয়ে তৃণমূল ২০২৬ সালের নির্বাচনে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেই নামবে, তবুও ভোটার সংখ্যায় ব্যাপক হ্রাসের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিজেপির পক্ষে চমক সৃষ্টির সম্ভাবনাকে কোনোভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না; ভোটার হ্রাসের এই বিষয়টি সম্ভবত তৃণমূলকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং শিবপুরকে এমন একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে পরিণত করবে, যার দিকে সবার সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
