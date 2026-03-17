English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • TMC Candidate Uttarpara 2026: মীনাক্ষীকে মাত করতে মমতার বাণ শীর্ষণ্য: কল্যাণপুত্রের আসল পরিচয় জানেন?

TMC Candidate Uttarpara 2026: মীনাক্ষীকে মাত করতে মমতার বাণ শীর্ষণ্য: কল্যাণপুত্রের আসল পরিচয় জানেন?

West Bengal  Assembly Election 2026: ২০১০ সাল থেকে আইনজীবী হিসাবে হাই কোর্টে প্র্যাকটিস করছেন তিনি। ২০১৭ সালে জুনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল হিসাবে তাঁকে নিয়োগ করে রাজ্য। দীর্ঘ প্রায় আট বছর ওই পদে ছিলেন কল্যাণ পুত্র। এবার তিনি বিধায়ক হওয়ার দৌড়ে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 17, 2026, 09:13 PM IST
TMC Candidate Uttarpara 2026: মীনাক্ষীকে মাত করতে মমতার বাণ শীর্ষণ্য: কল্যাণপুত্রের আসল পরিচয় জানেন?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হুগলির উত্তরপাড়া কেন্দ্রটি এবার রাজ্যের অন্যতম ‘হটসিট’ হতে চলেছে। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রার্থী তালিকায় বড় চমক দিয়ে এই আসনে মনোনয়ন দিল প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র তথা আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই কেন্দ্রে সিপিএম ইতিমধ্য়েই তাদের হেভিওয়েট নেত্রী মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করেছে। ফলে দুই তরুণ ও শিক্ষিত প্রার্থীর লড়াইয়ে উত্তরপাড়া এখন খবরের শিরোনামে।

Add Zee News as a Preferred Source

প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার কয়েক দিন আগেই তিনি রাজ্য সরকারের সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল পদে উন্নীত হয়েছেন। দীর্ঘ ৮ বছর জুনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল হিসেবে সাফল্যের সাথে কাজ করার পর অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সেই খুশির রেশ কাটতে না কাটতেই এল সরাসরি রাজনীতির ময়দানে নামার সুযোগ।

২০১০ সাল থেকে হাই কোর্টে প্র্যাকটিস করা শীর্ষণ্য গত কয়েক বছরে রাজ্যের হয়ে বহু কঠিন লড়াই লড়েছেন। বিশেষ করে, নিয়োগ দুর্নীতি ও আরজি কর মামলা। স্পর্শকাতর এই মামলাগুলোতে সরকারের পক্ষ সমর্থনে তাঁর সওয়াল নজর কেড়েছে। এসএসসি ও লিপস অ্যান্ড বাউন্স মামলাগুলোতেও তিনি ছিলেন রাজ্যের প্রধান আইনি ঢাল। এই আইনি ধারকেই এবার রাজনীতির ময়দানে মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়ের বামপন্থী বাগ্মিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র করতে চাইছে তৃণমূল।

উত্তরপাড়া বরাবরই মেধা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানে বিদায়ী বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে সরিয়ে শীর্ষণ্যর মতো একজন পেশাদার আইনজীবীকে প্রার্থী করা অত্যন্ত কৌশলী পদক্ষেপ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একদিকে মীনাক্ষির জনপ্রিয়তা ও বাম পুনরুত্থানের চেষ্টা, অন্যদিকে শাসক দলের ক্লিন ইমেজ ও আইনি মেধার প্রতিনিধি শীর্ষণ্য— লড়াই যে সেয়ানে সেয়ানে হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

প্রার্থী হওয়ার পর শীর্ষণ্যর প্রতিক্রিয়া, "আইন হোক বা রাজনীতি, মানুষের জন্য কাজ করাটাই আসল উদ্দেশ্য। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব আমার ওপর যে ভরসা রেখেছেন, তার মর্যাদা দিতে আমি দায়বদ্ধ।"

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026tmc candidate list 2026Mamata BanerjeeShirshanya BanerjeeUttarpara CandidateMinakshi MukherjeeKalyan Banerjee SonWest Bengal election 2026Shirshanya Banerjee TMC UttarparaMinakshi vs Shirshanya
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই তৃণমূলে ভাঙন: দলবদলে বিজেপিতে দাপুটে মতুয়ানেত্রী
.

পরবর্তী খবর

TMC Candidate List 2026: গুজবের মুখে ছাই দিয়ে প্রায় টলিপ্রভাব মুক্ত তালিকা: নেই ইমন-পরম, বাদ...