TMC Candidate Uttarpara 2026: মীনাক্ষীকে মাত করতে মমতার বাণ শীর্ষণ্য: কল্যাণপুত্রের আসল পরিচয় জানেন?

TMC Candidate Uttarpara 2026: মীনাক্ষীকে মাত করতে মমতার বাণ শীর্ষণ্য: কল্যাণপুত্রের আসল পরিচয় জানেন?
West Bengal Assembly Election 2026: ২০১০ সাল থেকে আইনজীবী হিসাবে হাই কোর্টে প্র্যাকটিস করছেন তিনি। ২০১৭ সালে জুনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল হিসাবে তাঁকে নিয়োগ করে রাজ্য। দীর্ঘ প্রায় আট বছর ওই পদে ছিলেন কল্যাণ পুত্র। এবার তিনি বিধায়ক হওয়ার দৌড়ে।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হুগলির উত্তরপাড়া কেন্দ্রটি এবার রাজ্যের অন্যতম ‘হটসিট’ হতে চলেছে। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রার্থী তালিকায় বড় চমক দিয়ে এই আসনে মনোনয়ন দিল প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র তথা আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই কেন্দ্রে সিপিএম ইতিমধ্য়েই তাদের হেভিওয়েট নেত্রী মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করেছে। ফলে দুই তরুণ ও শিক্ষিত প্রার্থীর লড়াইয়ে উত্তরপাড়া এখন খবরের শিরোনামে।
আরও পড়ুন- TMC Candidate List 2026: মাথাব্যথা মুর্শিদাবাদ: ৭ বিধায়ককেই বাদ দিলেন মমতা, নতুন মুখেই বাজিমাত?
প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার কয়েক দিন আগেই তিনি রাজ্য সরকারের সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল পদে উন্নীত হয়েছেন। দীর্ঘ ৮ বছর জুনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল হিসেবে সাফল্যের সাথে কাজ করার পর অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সেই খুশির রেশ কাটতে না কাটতেই এল সরাসরি রাজনীতির ময়দানে নামার সুযোগ।
২০১০ সাল থেকে হাই কোর্টে প্র্যাকটিস করা শীর্ষণ্য গত কয়েক বছরে রাজ্যের হয়ে বহু কঠিন লড়াই লড়েছেন। বিশেষ করে, নিয়োগ দুর্নীতি ও আরজি কর মামলা। স্পর্শকাতর এই মামলাগুলোতে সরকারের পক্ষ সমর্থনে তাঁর সওয়াল নজর কেড়েছে। এসএসসি ও লিপস অ্যান্ড বাউন্স মামলাগুলোতেও তিনি ছিলেন রাজ্যের প্রধান আইনি ঢাল। এই আইনি ধারকেই এবার রাজনীতির ময়দানে মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়ের বামপন্থী বাগ্মিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র করতে চাইছে তৃণমূল।
আরও পড়ুন- Iman Chakraborty: 'আমতলা, জামতলা থেকে কেওড়াতলাতেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন', তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই বিস্ফোরক ইমন
উত্তরপাড়া বরাবরই মেধা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানে বিদায়ী বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে সরিয়ে শীর্ষণ্যর মতো একজন পেশাদার আইনজীবীকে প্রার্থী করা অত্যন্ত কৌশলী পদক্ষেপ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একদিকে মীনাক্ষির জনপ্রিয়তা ও বাম পুনরুত্থানের চেষ্টা, অন্যদিকে শাসক দলের ক্লিন ইমেজ ও আইনি মেধার প্রতিনিধি শীর্ষণ্য— লড়াই যে সেয়ানে সেয়ানে হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।
প্রার্থী হওয়ার পর শীর্ষণ্যর প্রতিক্রিয়া, "আইন হোক বা রাজনীতি, মানুষের জন্য কাজ করাটাই আসল উদ্দেশ্য। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব আমার ওপর যে ভরসা রেখেছেন, তার মর্যাদা দিতে আমি দায়বদ্ধ।"
