/মালদহের আদিনা মসজিদের ৫০ মিটারের মধ্যে বসছে শিবলিঙ্গ, হবে রুদ্রাভিষেকও

রণজয় সিংহ: আদিনা মসজিদ না আদিনাথ মন্দির! বহু পুরোন এই বির্তকের মধ্যেই মালদহের আদিনাতে আয়োজন করা হয়েছে শিব পুজোর। সোমবার ৬৫০ বছরের পুরোন এই আদিনা মসজিদের ৫০ মিটারের মধ্যে স্থাপিত হতে চলেছে শিবলিঙ্গ। ওইদিন আদিনাথের রুদ্রাভিষেক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তথ্য হিসাবে ১৩৭৩ খ্রীষ্টপূর্বে সিকান্দর শাহ এই মসজিদটি তৈরি করেন। তবে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের আগে থেকেই এই স্থাপত্য ঘিরে শুরু হয় বির্তক। মূলত স্থাপত্যেটিক বিভিন্ন কারুকার্যে রয়েছে শিব বা আদিনাথের অস্তিত্ব। হিন্দু দেবদেবীর কারুকার্য। আর তারপর থেকেই এই স্থাপত্য ঘিরে শুরু হয় বির্তক।
হিন্দু বা সনাতনীদের দাবি, এই স্থাপত্য আদিনাথের পুরাতন শিব মন্দির। বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে মামলাও চলছে। এমন অবস্থায় সোমবার ২৭ জুলাই এই স্থাপত্যের ৫০ মিটারের মধ্যে আদিনাথে রুদ্রাভিষেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্থাপত্যে চত্তর সুসজ্জিত করা হয়েছে।
এই আয়োজনের উদ্যোক্তা কাজল গোস্বামী জানান, এই স্থাপত্যে আদিনাথ বা শিব মূর্তি অস্তিত্ব রয়েছে। স্থাপত্যের বিভিন্ন কারুকার্যে প্রমাণ রয়েছে হিন্দু দেবদেবী। অর্থাৎ এই স্থাপত্য আদিনাথ পুরোন শিব মন্দির। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান এই স্থাপত্য আদিনাথ বা শিবের মন্দির। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ খননকার্যের সময় শিব মূর্তি পেয়েছেন। পাওয়া গেছে দূর্গামূর্তিও। তাই এই স্থাপত্যকে মন্দির রূপে পরিবর্তন করার দাবি তুলছি।
কাজল গোস্বামী বলেন, দুনিয়ার কোনও মসজিদে দেবতার মূর্তি পাওয়া যায় না। আদিনাথে তা পাওয়া গিয়েছে। এতে প্রমাণ হয়ে এটি আসলে মন্দির। এমনটা হতে পারে এর একটা ভুল ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এখানে কিছু অংশ বিতর্কিত বলা হয়। আমরা আবশ্য় তা বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা চাই এএসআই পর্যবেক্ষণ করুক। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে সবকিছু।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)