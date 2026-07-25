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মালদহের আদিনা মসজিদের ৫০ মিটারের মধ্যে বসছে শিবলিঙ্গ, হবে রুদ্রাভিষেকও

Malda Adina Masjid: প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তথ্য হিসাবে ১৩৭৩ খ্রীষ্টপূর্বে সিকান্দর শাহ এই মসজিদটি তৈরি করেন। তবে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের আগে থেকেই এই স্থাপত্য ঘিরে শুরু হয় বির্তক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 25, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:51 PM IST
মালদহের আদিনা মসজিদের ৫০ মিটারের মধ্যে বসছে শিবলিঙ্গ, হবে রুদ্রাভিষেকও

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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