/জলযাত্রী বোঝাই বাসের সঙ্গে ধাক্কা লরির, ভেতরেই তালগোল পাকিয়ে গেলেন ঘুমন্ত যাত্রীরা

দিব্যেন্দু সরকার: তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢেলে ফেরার পথে মারাত্মক দুর্ঘটনা। জলযাত্রী বোঝাই বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ লরির। প্রবল সেই ধাক্কায় উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাসটি। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ-কলকাতা রুটের জয়রামপুর এলাকায়।
পুলিস সূত্রে খবর, বাঁকুড়ার পাত্রসায়র থেকে ৩০-৩৫ জনের একটি দল জল আনতে গিয়েছিলেন। সেই জল তারকেশ্বরে বাবার মাথায় ঢেলে ফেরার পথেই এই বিপত্তি। তারকেশ্বর থেকে ফেরার পথে ও আরামবাগ ঢোকার মুখে জয়রামপুরে উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জলযাত্রীবোঝাই বাসটিক ধাক্কা মারে। প্রবল সেই ধাক্কায় বাসটি উল্টে যায়। বসের মধ্যেই তালগোল পাকিয়ে যান যাত্রীরা। সেইসব অধিকাংশ যাত্রীই ঘুমিয়ে ছিলেন।
এখনওপর্য়ন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী বাসে থাকা ১৫ জন জলযাত্রী আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের প্রত্যেককেই আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্ঘটনার খবরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারাই উদ্ধারের কাজে হাত লাগান। পরে আরামবাগ থানার পুলিস আসে। তারাই বাস থেকে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার জেরে আরামবাগ কলকাতা এই রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্যস্ততম এই রাস্তায় যান জটের সৃষ্টি হয়। কীভাবে এমন দুর্ঘটনা তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিস।
হাসপাতালে এক যাত্রী বলেন, শ্রাবণী মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালতে আসেন। সেই উদ্দেশ্যেই বাঁকুড়ার পাত্রসায়র থেকে একদল পুণ্যার্থী তারকেশ্বর গিয়েছিলেন। জল ঢালা শেষ করে বাসে চেপে ফিরছিলেন। ফেরার পথে জয়রামপুরে বাসটি ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা মারে। পাশাপাশি একটি লরিও তাকে ধাক্কা মারে। যাত্রীরা অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই ধাক্কায় বাসের ছাদ থেকে একজন জলযাত্রী পড়ে যান। তিনি এখন ভালো রয়েছেন। মোট পনের জনের আঘাত লেগেছে। তাদের সবার চিকিত্সা শুরু হয়েছে। সবার চিকিত্সা করিয়ে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা হবে।
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