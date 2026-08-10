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জলযাত্রী বোঝাই বাসের সঙ্গে ধাক্কা লরির, ভেতরেই তালগোল পাকিয়ে গেলেন ঘুমন্ত যাত্রীরা

Arambagh Accident: পুলিস সূত্রে খবর, বাঁকুড়ার পাত্রসায়র থেকে ৩০-৩৫ জনের একটি দল জল আনতে গিয়েছিলেন। সেই জল তারকেশ্বরে বাবার মাথায় ঢেলে ফেরার পথেই এই বিপত্তি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 10, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:32 PM IST
জলযাত্রী বোঝাই বাসের সঙ্গে ধাক্কা লরির, ভেতরেই তালগোল পাকিয়ে গেলেন ঘুমন্ত যাত্রীরা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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