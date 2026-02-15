English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weather Warning: কেমন থাকবে শিবরাত্রির আবহাওয়া? কেন সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন? ঘোরবৃষ্টিদুর্যোগে ১১টি..

Shivaratri Weather: কেমন থাকবে আজ শিবরাত্রির আবহাওয়া (Weather of Shivratri)? কী বলছে মৌসম ভবন? পশ্চিমবঙ্গে কী হবে? আচমকা দুর্যোগে কলকাতা ভাসবে? ১১টি রাজ্যে কেন সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 15, 2026, 02:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেমন থাকবে আজ শিবরাত্রির আবহাওয়া (Weather of Shivratri)? কী বলছে মৌসম ভবন? আজকের আবহাওয়া বুলেটিনে জানা গিয়েছে, ১১টি রাজ্যে সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন (IMD); দিল্লিতে বৃষ্টি বা উত্তরপ্রদেশে ঘন কুয়াশার সতর্কতা আছে কি? জেনে নিন আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস (IMD Weather alert)। দিল্লিতে মঙ্গল ও বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তর ভারত-সহ ১১টি রাজ্যে বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরপ্রদেশে হালকা বৃষ্টি ও কুয়াশা হতে পারে। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা।

আরও পড়ুন: Maha Shivratri 2026: মহা শিবরাত্রিতে রুদ্রাভিষেকের সেরা সময় কখন? জেনে নিন অশুভ কাল ও শুভ মুহূর্ত, পূজাবিধি...

দিনগুলি কিছুটা উষ্ণ

দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এনসিআরে (NCR) শীতের দাপট কমতে থাকায় দিনগুলি কিছুটা উষ্ণ হতে শুরু করেছে। দিনের তাপমাত্রা ২৬-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে এবং রাতের তাপমাত্রা ১০-১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মৌসম ভবন উত্তর ভারত-সহ ১১টি রাজ্যে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। এই বৃষ্টির কারণে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।

দিল্লির আবহাওয়া

দিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকতে পারে। মৌসম ভবনের মতে, মঙ্গল ও বুধবারের দিকে পরপর দু’টি পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে দিল্লিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে একটি ঝঞ্ঝার প্রভাবে দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।

আরও পড়ুন: Nostradamus 2026 Predictions: ২০২৬-য়ে কারা হবেন কোটিপতি? শিবরাত্রির আগেই জানুন নস্ট্রাদামুসের অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী...

উত্তর ভারতের আবহাওয়া

আবহাওয়া দফতর উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের কিছু অংশে আগামী তিন দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। তবে, উত্তর ও মধ্য ভারতে বৃষ্টি ও কুয়াশার কারণে হালকা শীত অনুভূত হতে পারে। শৈত্যপ্রবাহ কেটে গেলেও মথুরা, আগ্রা, আলিগড়, গাজিয়াবাদ এবং ঝাঁসির মানুষজন সকালের দিকে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার সমস্যায় পড়তে পারেন।

উত্তরপ্রদেশের পূর্বাভাস

আগামী কয়েক দিনে উত্তরপ্রদেশের আবহাওয়ার অবনতি হতে পারে। ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, আলিগড়, ইটাওয়া এবং মৈনপুরীর মতো জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই বৃষ্টির ফলে শীতের প্রকোপ কিছুটা বাড়তে পারে।

আরও পড়ুন: Mahashivratri 2026: ৩০০ বছর পরে মহাশিবরাত্রিতে মহাজাগতিক ঘটনা! ৮ বিরল যোগ বিপুল সৌভাগ্য বয়ে আনবে এই রাশিদের জন্য...

এবং বিহার

বিহারে আগামী তিন দিন বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। রাজধানী পাটনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে, সিওয়ান, সরণ, গয়া এবং পূর্ণিয়ার মতো জেলাগুলিতে কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

