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ভিডিয়ো কলে পরনারীর নগ্নতায় বুঁদ স্বামী: রেগে ফোন ভাঙল স্ত্রী, সবক শেখাতে জ্যান্ত জ্বালাল সামিউল

Malda Crime News: পুলিস সূত্রের খবর, মৃত গৃহবধূর নাম চুন্নি খাতুন (২০)। তাঁর বাপের বাড়ি বিহারের কাঠিহার জেলার বাইরিয়া এলাকায়। প্রায় এক বছর আগে মানিকচক থানার নুরপুর এলাকার পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সামিউল শেখের সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় চুন্নির। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 08, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:47 PM IST
ভিডিয়ো কলে পরনারীর নগ্নতায় বুঁদ স্বামী: রেগে ফোন ভাঙল স্ত্রী, সবক শেখাতে জ্যান্ত জ্বালাল সামিউল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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