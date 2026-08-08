/ভিডিয়ো কলে পরনারীর নগ্নতায় বুঁদ স্বামী: রেগে ফোন ভাঙল স্ত্রী, সবক শেখাতে জ্যান্ত জ্বালাল সামিউল

রণজয় সিংহ: ভিডিয়ো কলে স্বামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক দেখে ফেলাই কাল হয়েছিল তরুণী স্ত্রীর। প্রতিবাদ জানিয়ে স্বামীর মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলার অপরাধে গৃহবধূর হাত-পা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে।
মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচক থানার নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাদারটোলা এলাকায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মৃত্যু হয়েছে ওই গৃহবধূর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ।
পুলিস সূত্রের খবর, মৃত গৃহবধূর নাম চুন্নি খাতুন (২০)। তাঁর বাপের বাড়ি বিহারের কাঠিহার জেলার বাইরিয়া এলাকায়। প্রায় এক বছর আগে মানিকচক থানার নুরপুর এলাকার পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সামিউল শেখের সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় চুন্নির।
বিয়ের প্রথম কয়েক মাস সব কিছু স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ থাকলেও, গত তিন মাস ধরে সামিউলের আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন তরুণী স্ত্রী। অভিযোগ, স্থানীয় এক তরুণীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন সামিউল। মাঝেমধ্যেই মোবাইলে অন্য তরুণীর সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলতে দেখে সন্দেহ দানা বাঁধে চুন্নির মনে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দম্পতির মধ্যে প্রায়শই বচসা ও পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়।
সম্প্রতি স্বামী সামিউলকে এক তরুণীর সঙ্গে মোবাইলে ভিডিয়ো কলে কথা বলতে দেখে ফেলেন চুন্নি। এতে ক্ষুব্ধ ও অভিমানী হয়ে স্বামী সামিউলের মোবাইল ফোনটি কেড়ে নিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন তিনি। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নেমে আসে চরম নৃশংসতা।
অভিযোগ, মোবাইল ফোন ভেঙে দেওয়ায় প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ে সামিউল। এরপর স্বামী, দেওর, ননদ ও শাশুড়ি মিলে অমানবিক নির্যাতন চালায় তরুণীর ওপর।
চুন্নির হাত-পা বাড়ির বাঁশের খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রতিবেশীরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে একাধিক দিন ধরে জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।
এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত স্বামী সামিউল শেখ, দেওর আনেস শেখ, ননদ চামেলী বিবি এবং শাশুড়ি দিলনুর বিবির বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তেরা পলাতক। পুলিস মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং পলাতক আসামীদের খোঁজে বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।
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