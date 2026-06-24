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ঘুমন্ত মায়ের কোল থেকে সদ্যোজাত সন্তানকে কেড়ে নিয়ে পাচার! তারপর... বর্ধমানে হাড়হিম বিভীষিকা

Burdwan Shocker: পুলিস এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এক সন্দেহভাজন মহিলাকে শনাক্ত করে। পরদিন স্থানীয় এলাকা থেকে তপিকা বিবি নামে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিস জানতে পারে...

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 24, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:50 PM IST
ঘুমন্ত মায়ের কোল থেকে সদ্যোজাত সন্তানকে কেড়ে নিয়ে পাচার! তারপর... বর্ধমানে হাড়হিম বিভীষিকা
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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