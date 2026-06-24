/ঘুমন্ত মায়ের কোল থেকে সদ্যোজাত সন্তানকে কেড়ে নিয়ে পাচার! তারপর... বর্ধমানে হাড়হিম বিভীষিকা

অনুপ লাহা: গভীর রাতে ঘুমন্ত মায়ের পাশ থেকে ১৮ দিনের সদ্যোজাত শিশুকে তুলে নিয়ে গিয়ে দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার এক হাড়হিম করা ঘটনা ঘটল বর্ধমানে। তবে ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তৎপরতার সঙ্গে শিশুটিকে হাওড়া থেকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছে বর্ধমান থানার পুলিস। এই শিশু পাচার কাণ্ডে এক স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
রাতের অন্ধকারে নিখোঁজ শিশু ও মোবাইল
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমান থানার বাজেপ্রতাপপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকার রেলের একটি পরিত্যক্ত কোয়ার্টারের পাশে সপরিবারে থাকেন শম্ভু দেবনাথ। ১৮ জুন রাতে তাঁর স্ত্রী তাঁদের ১৮ দিনের সদ্যোজাত সন্তানকে পাশে নিয়েই ঘুমিয়েছিলেন। গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে মা দেখেন, পাশে শিশুটি নেই! একই সঙ্গে উধাও হয়ে গেছে তাঁর মোবাইল ফোনটিও। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও বাচ্চার হদিশ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবার।
সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কিনারা
অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্তে নামে বর্ধমান থানার পুলিস। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে এক সন্দেহভাজন মহিলাকে চিহ্নিত করেন তদন্তকারীরা। এর পরদিনই স্থানীয় এলাকা থেকে তপিকা বিবি নামে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে জেরা করতেই পুলিস জানতে পারে যে, তপিকার স্বামী নিলু শেখের মাধ্যমে এই শিশুটিকে মোটা টাকার বিনিময়ে পাচার করা হয়েছে। ধৃত নিলু শেখ এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত।
হাওড়া থেকে উদ্ধার ও ফিল্মি কায়দায় গ্রেফতার
ধৃত তপিকা বিবিকে সঙ্গে নিয়ে পুলিস দ্রুত হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকেই অপহৃত শিশুটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এদিকে ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল মূল অভিযুক্ত নিলু শেখ। পরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বর্ধমান শহরের কার্জন গেট এলাকায় অভিযান চালায় পুলিস। সেখানে পুলিসকে দেখা মাত্রই মোটরবাইক ফেলে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে নিলু। তবে পুলিসও পিছু ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত কোর্ট কম্পাউন্ড এলাকা থেকে তাকে পাকড়াও করে।
পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, শিশুটিকে দেড় লক্ষ টাকার বিনিময়ে অন্য জায়গায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া শিশুটিকে ইতিমধ্যেই সুরক্ষতিভাবে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক বা আন্তঃজেলা পাচার চক্রের সঙ্গে আরও বড় কোনো মাথা বা অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে ধৃত স্বামী-স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বর্ধমান থানার পুলিস।
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