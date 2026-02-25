English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Howrah Shocker: হাড়হিম হাওড়া! কথা বলতে বলতেই প্রকাশ্যে গুলিতে ঝাঁঝরা তরুণ প্রোমোটারকে, ভাইরাল VDO...

Howrah Crime: উত্তর হাওড়ার পিলখানা এলাকায় শ্যুট আউট।পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন খুন।সৌফিক খান নামে এক যুবককে খুন করে হারুন খান ও তার দলবল।কথা বলতে বলতে গুলি চালায়।সি সি টি ভি তে ধরা পড়ে সেই হাড়হিম করা ঘটনার ছবি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 25, 2026, 10:44 AM IST
দেবব্রত ঘোষ: হাড়হিম করা কাণ্ড হাওড়ায়। কথা বলতে বলতে গুলি। ভরসন্ধ্যায় জনবহুল এলাকায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালানোর অভিযোগ। উত্তর হাওড়ার পিলখানা এলাকায় এক যুবককে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। নিহতের নাম সৌফিক খান। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে হারুন খান ও তার দলবলের। গোটা ঘটনাটি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়, যা দেখে শিউরে উঠছেন সাধারণ মানুষ।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, রাস্তায় কথা বলতে বলতে আচমকাই সৌফিকের ওপর চড়াও হয় হারুন ও তার সঙ্গী। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন সৌফিক। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, সৌফিক প্রোমোটিংয়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হারুন খান ও তার দলবল মোটা টাকা তোলা চেয়েছিল। সেই টাকা না দেওয়াতেই পরিকল্পিতভাবে এই খুন। হাওড়ার পুলিস কমিশনার আকাশ মাঘারিয়া জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে দুজনেই জিন্স প্যান্টের ব্যবসা করতেন। টাকার লেনদেন নিয়ে কোনও বিবাদের জেরে এই ঘটনা হতে পারে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি নেতা উমেশ রাইয়ের দাবি, অভিযুক্ত হারুন খান ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব নেতা এবং উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এমনকি বিধায়কের সঙ্গে অভিযুক্তের বাইকে ঘোরার ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। বিজেপির আরও অভিযোগ, পুলিসের মদতেই এলাকায় দুষ্কৃতী তাণ্ডব বাড়ছে। অন্য অভিযুক্ত রোহিত একজন জেল খাটা আসামী ও  আর্মস ডিলার বলেও জানা গিয়েছে। যাকে খুন করা হয়েছে সেই সৌফিক,তিনিও একটা ক্রিমিনাল গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে বিজেপির অভিযোগ।

এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় মহিলারা। তাদের সাফ কথা, 'আমরা ইনসাফ চাই।' অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করা না হলে আসন্ন নির্বাচনে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। প্রাক্তন পুরপিতা মহম্মদ রুস্তমও পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'সামনে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এভাবে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। পুলিসকে আরও সক্রিয় হতে হবে।'

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
North HowrahPilkhana ShootoutPoint-Blank RangeMurder caseSoufik KhanHarun Khan
