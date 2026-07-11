/মানুষের শেষযাত্রাতেও পৈশাচিক ব্যবসা! ক্যানিংয়ের শ্মশানে নকল অস্থি বিক্রির রমরমা চক্র, আটক ডোম

প্রসেনজিৎ সর্দার: মানুষের শেষযাত্রাতেও শান্তি নেই! এবার মৃতদেহের অস্থি বা চিতাভস্ম নিয়েও চরম জালিয়াতির হাড়হিম করা ঘটনা সামনে এল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। শ্মশানে মৃতদেহ সৎকারের পর স্বজনহারা পরিবারের হাতে আসল অস্থির বদলে তুলে দেওয়া হচ্ছিল পুড়িয়ে নেওয়া নকল মাংসপিণ্ডের টুকরো! এই অমানবিক ও অনৈতিক চক্রের কথা জানাজানি হতেই শ্মশান চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্তে নেমে ক্যানিং থানার পুলিস অভিযুক্ত ডোম গোবিন্দ সর্দারকে আটক করেছে।
বৈতরণী শ্মশানের হাড়হিম করা জালিয়াতি
করোনা আবহে ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ‘বৈতরণী শ্মশান’। ক্যানিং মহকুমা-সহ আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এখানে মৃতদেহ সৎকার করতে আসেন। বর্তমানে গোবিন্দ সর্দার ও গোপাল সর্দার নামে দুই ডোম এই শ্মশানের দেখভাল করত। সনাতন ধর্মে শবদাহের পর মৃতের অস্থি সংগ্রহ করে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। আর এই আবেগকে পুঁজি করেই রমরমিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল গোবিন্দ। অভিযোগ, অস্থি পাওয়ার জন্য মৃতের আত্মীয়দের ডোমের কাছে হাতজোড় করতে হত এবং গুণতে হত মোটা অঙ্কের টাকা। চারশো-পাঁচশো টাকা না দিলে মিলত না চিতাভস্ম। কিন্তু আসল জালিয়াতি লুকিয়ে ছিল অন্য জায়গায়।
আসল অস্থি লুকিয়ে নকল মাংসের টুকরো!
অভিযোগ উঠেছে, মৃতদেহ পুরোপুরি দাহ হওয়ার আগেই গোবিন্দ সর্দার সেখান থেকে মাংসপিণ্ড কেটে আলাদা করে রেখে দিত। পরে মৃতের পরিবার যখন অস্থি বা ‘ফুল’ সংগ্রহ করতে চাইত, তখন ওই কেটে রাখা মাংসের টুকরো আগুনে পুড়িয়ে তা আসল অস্থি বলে স্বজনহারাদের হাতে তুলে দিত! দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানিং শ্মশানে এই ভেজাল ও অনৈতিক কারবার চালাচ্ছিল সে।
সহকর্মীর বাধা ও ভিডিয়ো ফাঁস
গোবিন্দের এই পৈশাচিক কীর্তি ধরে ফেলেছিলেন অন্য ডোম গোপাল সর্দার। তিনি গোবিন্দকে একাধিকবার এই কাজ করতে বারণ করেন এবং সতর্ক করেন। কিন্তু গোবিন্দ সেই কথায় কান না দিয়ে উল্টে গোপালকে হুমকি দিতে শুরু করে। পাপ অবশ্য বেশিদিন চাপা থাকেনি। সম্প্রতি শ্মশানে আসা কিছু স্থানীয় মানুষের চোখে গোবিন্দের এই সন্দেহজনক কার্যকলাপ ধরা পড়ে যায়। তাঁরা গোপনে পুরো ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ড করে নেন।
সেই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে আসতেই পুলিস ও প্রশাসনের টনক নড়ে। ক্যানিং থানার পুলিস তড়িঘড়ি বৈতরণী শ্মশানে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ডোম গোবিন্দ সর্দারকে আটক করে। এই চক্রের পেছনে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা জানতে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। শেষযাত্রাতেও এমন প্রতারণার শিকার হতে দেওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
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