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মানুষের শেষযাত্রাতেও পৈশাচিক ব্যবসা! ক্যানিংয়ের শ্মশানে নকল অস্থি বিক্রির রমরমা চক্র, আটক ডোম

Racket Selling Fake 'Ashes': শ্মশানে মৃতদেহের অস্থি নিয়ে চরম জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। অভিযুক্ত ডোম গোবিন্দ সর্দার মৃতদেহ থেকে মাংসপিণ্ড কেটে রেখে, পরে তা পুড়িয়ে ‘আসল অস্থি’ বলে মোটা টাকার বিনিময়ে স্বজনহারাদের হাতে তুলে দিত। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 11, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:47 AM IST
মানুষের শেষযাত্রাতেও পৈশাচিক ব্যবসা! ক্যানিংয়ের শ্মশানে নকল অস্থি বিক্রির রমরমা চক্র, আটক ডোম
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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