Nadia: পাঁশকুড়ার চিপস কাণ্ডের ছায়া! দোকানদারের 'চোর' অপবাদ, বাড়ি এসে চরম পদক্ষেপ এগারোর বিট্টুর...

Nadia Teen Death: মুদির দোকানে কিছু কিনতে গেলে, দোকানদার বলে ২০০ টাকা চুরি করেছে সে। চুরির অপবাদ সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল পঞ্চম শ্রেণির বিট্টু।
অনুপ কুমার দাস: পাঁশকুড়ায় চিপস চুরির অপবাদে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনা কেউ ভোলেনি। সেই ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল রাজ্য। আবার সেই ছায়াই পড়ল নদিয়াতে। চুরির অপবাদে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার কথা খোদ জানিয়েছেন, মৃত ছেলের মা।
বাড়ি থেকে কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় নদিয়ার তেহট্টের দত্তপাড়ায়। মৃতের নাম বিট্টু হালদার (১১)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে। রাতে পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ফিরে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সপ্তমীর সন্ধ্যায় কিশোরের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। জানা যায়, পাড়ার এক মুদি দোকানে কিছু কিনতে গিয়েছিল সেই মুদি দোকানদার নবীন নামে ব্যাক্তি বলে তুই ২০০ টাকা চুরি করেছিস।
তার সাইকেলটাও আটকে রাখে নবীন নামে দোকানদার, বলে মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসে দিবি তার পরে সাইকেল পাবি। সবাই চোর বলবে বলে, পরে মাও যায় দোকানে, মাকেও অপমান করে ওই দোকানদার। বাড়ি ফিরে কেউ না থাকার সুযোগে আত্মহত্যা করে বিট্টু হালদার। মৃতদেহ তেহট্ট হাসপাতালে রয়েছে। আজ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কৃষ্ণনগর পাঠাবে। পুলিস অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করবে।
উল্লেখ্য, গত ২২ মে পাঁশকুড়ার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র কৃষ্ণেন্দু দাসকে চিপসের প্যাকেট চুরির অপবাদ দেয় সিভিক ভলেন্টিয়ার শুভঙ্কর দীক্ষিত। কিন্তু চোর অপবাদ আর অপমান সহ্য করতে না পেরে এরপরই কৃষ্ণেন্দু মাকে চিঠি লিখে রেখে বাড়িতে থাকা কীটনাশক খেয়ে নেয়। প্রথমে তাকে ভর্তি করা হয় পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে, পরে স্থানান্তর করা হয় তমলুক জেলা হাসপাতালে। ২২ মে ছাত্রটির মৃত্যু হয়। মা সুমিত্রা দাসের অভিযোগ ভিত্তিতে সিভিক ভলেন্টিয়ার শুভঙ্কর দীক্ষিতকে গ্রেফতার করে পাঁশকুড়া থানা পুলিস।
