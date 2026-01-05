Shradh of Hanuman: হনুমানের শ্রাদ্ধে হল হোমযজ্ঞ, হরিনাম সংকীর্তন, গীতাপাঠ! পাত পেড়ে খেলেন ২০০০ মানুষ...
Shradh of Hanuman in Canning: বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। স্থানীয় বাবলু নস্করের নেতৃত্বে মৃত হনুমানকে মাতলা নদী-সংলগ্ন শ্মশানে সমাধিস্থ করা হয়। হনুমানের আত্মার শান্তির জন্য গ্রামবাসীরা মিলিত ভাবে পারলৌকিক ক্রিয়ার আয়োজন করেন।
প্রসেনজিৎ সরদার: হোমযজ্ঞ হল হনুমানের পারলৌকিক ক্রিয়ায় (last rites of monkey)। ২০০০ মানুষের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থল ক্যানিং (Shradh of hanuman in canning)। ২ জানুয়ারি শুক্রবার সকালে অতিরিক্ত ঠান্ডায় মৃত্যু হয়েছিল সন্তানসম্ভবা এক মা-হনুমানের। ঘটনাটি ঘটেছিলে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের কোড়াকাঠি গ্রামে।
আরও পড়ুন: 8th Pay Commission BIG Update: অষ্টম বেতন কমিশনে এরিয়ার মিলতে পারে লক্ষ লক্ষ টাকা! অবিশ্বাস্য 8th পে কমিশনের বিগ আপডেট...
বাকরুদ্ধ গ্রামবাসী
এমন ঘটনায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। স্থানীয় বাবলু নস্করের নেতৃত্বে মৃত হনুমানকে মাতলা নদী-সংলগ্ন এন্ডোলের শ্মশানে সমাধিস্থ করা হয়। এরপর হনুমানের আত্মার শান্তির জন্য গ্রামবাসীরা মিলিত ভাবে পারলৌকিক ক্রিয়ার আয়োজন করেন।
হোমযজ্ঞ, হরিনাম সংকীর্তন, গীতাপাঠ
সেই উপলক্ষে সকাল থেকে হোমযজ্ঞ, হরিনাম সংকীর্তন ও গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে মৃত সন্তানসম্ভবা হনুমানের পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই কাজে গ্রামবাসীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুন্দরবন স্নেহাশীষ সেবাকেন্দ্রের কর্মকর্তা ধনপতি নস্কর ও বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা গ্রামীণ চিকিৎসক অজয় বায়েন।
আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: বাংলার মাটিতে এই সিজনে মাইনাস ৫!!! কলকাতার হাতায় ৭°! তুষারবৃষ্টির আশঙ্কা! সূর্যাস্তের পরই...ভয়ংকর...
২০০০ মানুষের মধ্যাহ্নভোজ
এদিন পারলৌকিক কাজের শেষে প্রায় ২০০০ মানুষের মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসী-সহ সমাজসেবী অজয় বায়েন দাবি করে বলেছেন, ‘আগামী দিনে এই ঘটনাস্থলে হনুমানজির একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি হনুমানজির স্মরণে গ্রামের একটি রাস্তার নতুন নামকরণ হবে।’
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)