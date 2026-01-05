English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shradh of Hanuman: হনুমানের শ্রাদ্ধে হল হোমযজ্ঞ, হরিনাম সংকীর্তন, গীতাপাঠ! পাত পেড়ে খেলেন ২০০০ মানুষ...

Shradh of Hanuman in Canning: বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। স্থানীয় বাবলু নস্করের নেতৃত্বে মৃত হনুমানকে মাতলা নদী-সংলগ্ন শ্মশানে সমাধিস্থ করা হয়। হনুমানের আত্মার শান্তির জন্য গ্রামবাসীরা মিলিত ভাবে পারলৌকিক ক্রিয়ার আয়োজন করেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 5, 2026, 05:15 PM IST
প্রসেনজিৎ সরদার: হোমযজ্ঞ হল হনুমানের পারলৌকিক ক্রিয়ায় (last rites of monkey)। ২০০০ মানুষের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থল ক্যানিং (Shradh of hanuman in canning)। ২ জানুয়ারি শুক্রবার সকালে অতিরিক্ত ঠান্ডায় মৃত্যু হয়েছিল সন্তানসম্ভবা এক মা-হনুমানের। ঘটনাটি ঘটেছিলে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের কোড়াকাঠি গ্রামে। 

বাকরুদ্ধ গ্রামবাসী

এমন ঘটনায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। স্থানীয় বাবলু নস্করের নেতৃত্বে মৃত হনুমানকে মাতলা নদী-সংলগ্ন এন্ডোলের শ্মশানে সমাধিস্থ করা হয়। এরপর হনুমানের আত্মার শান্তির জন্য গ্রামবাসীরা মিলিত ভাবে পারলৌকিক ক্রিয়ার আয়োজন করেন।

হোমযজ্ঞ, হরিনাম সংকীর্তন, গীতাপাঠ

সেই উপলক্ষে সকাল থেকে হোমযজ্ঞ, হরিনাম সংকীর্তন ও গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে মৃত সন্তানসম্ভবা হনুমানের পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই কাজে গ্রামবাসীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুন্দরবন স্নেহাশীষ সেবাকেন্দ্রের কর্মকর্তা ধনপতি নস্কর ও বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা গ্রামীণ চিকিৎসক অজয় বায়েন। 

২০০০ মানুষের মধ্যাহ্নভোজ

এদিন পারলৌকিক কাজের শেষে প্রায় ২০০০ মানুষের মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসী-সহ সমাজসেবী অজয় বায়েন দাবি করে বলেছেন, ‘আগামী দিনে এই ঘটনাস্থলে হনুমানজির একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি হনুমানজির স্মরণে গ্রামের একটি রাস্তার নতুন নামকরণ হবে।’

