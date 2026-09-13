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'আমরা এই আশায় বুক বেঁধে আছি...', ভিডিয়ো পোস্ট করে বড় দাবি শুভ্রাংশুর

Mukul Roy daughter-in-law missing:  'অনুগ্রহ করে এই খবরগুলোর সত্যতা যাচাই করুন এবং আমাদের প্রিয়জনদের সম্পর্কে একটি সরকারিভাবে কিছু জানান'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 13, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:35 PM IST
'আমরা এই আশায় বুক বেঁধে আছি...', ভিডিয়ো পোস্ট করে বড় দাবি শুভ্রাংশুর
Image Credit: ভিডিয়ো পোস্ট শুভ্রাংশুর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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