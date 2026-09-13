'আমরা এই আশায় বুক বেঁধে আছি...', ভিডিয়ো পোস্ট করে বড় দাবি শুভ্রাংশুর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'অনুগ্রহ করে এই খবরগুলোর সত্যতা যাচাই করুন এবং আমাদের প্রিয়জনদের সম্পর্কে একটি সরকারিভাবে কিছু জানান'। ফেসবুকে ভিডিয়ো পোস্ট করে ভারত সরকারের কাছে আর্জি জানালেন শুভ্রাংশু রায়। তিনি লিখেছেন, 'আমরা এই আশায় বুক বেঁধে আছি যে অনেকেই দূরবর্তী এলাকায় নিরাপদ আছেন এবং উদ্ধারের অপেক্ষায় রয়েছেন'।
হড়পা বানের পর ১৭ দিন পার। নেপালে বেড়াতে গিয়ে এখনও নিখোঁজ শুভ্রাংশুর স্ত্রী, মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা। আদৌ কি বেঁচে আছেন? শুক্রবার ফেসবুকে পোস্টে মুকুলপুত্র লিখেছিলেন, 'বিভিন্ন প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে চীনা সীমান্ত কর্তৃপক্ষ সকাল আনুমানিক ৯:০০টার দিকে চেকপয়েন্ট বন্ধ করে দেয় এবং বেশ কয়েকটি দলকে নিরাপদ অভ্যন্তরীণ সামরিক বা উদ্ধার শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যায়'। তাঁর মতে, 'তিব্বত সীমান্ত এলাকায় যোগাযোগে নিষেধাজ্ঞা এবং ক্ষতিগ্রস্ত নেটওয়ার্কের কারণে, সেখানে আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিরা হয়তো নিরাপদে আছেন, কিন্তু ফোন বা ইন্টারনেট যোগাযোগ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন'।
বিদেশমন্ত্রকের কাছে মুকুলপুত্রের 'বিনীত অনুরোধ', 'এই বিষয়ে চিনের বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলুন। আমাদের পরিবারের সদস্যরা সীমান্ত পেরিয়ে কোনও শিবিরে আছেন, তা যাচাই করা হলে ৩২ পরিবার চরম স্বস্তি পাবে'। এবার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করলেন তিনি। ভিডিয়োটি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের। দেখা যাচ্ছে, এক সাংবাদিক নেপাল বিপর্যয়ে ৫০০ ভারতীয় পুর্নার্থীদের আটকে পড়া ও উদ্ধারের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। জবাব চিনের তরফে থেকে জানানো হচ্ছে, বিষয়টি তাঁরা দেখছেন।
একাই ঘুরতে গিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা। গত ২১ তারিখ একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে নেপাল রওনা হন তিনি। ২৫ তারিখ রাতে স্ত্রীর সঙ্গে শেষবার কথা হয় শুভ্রাংশুর। পরের দিন ২৬ তারিখ সকালে নেপালে চিন-তিব্বত সীমান্তে আছড়ে পড়ে হড়পা বান। তারপর থেকেই আর তাঁর কোনও খোঁজ নেই শুভ্রাংশুপত্নী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের। নানাভাবে চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।
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