Shyamnagar Horror: প্রেমে প্রত্যাখ্যান! রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে-বলতে হঠাৎই ধারাল অস্ত্র দিয়ে প্রেমিকার...বীভৎস...

Shyamnagar Horror: প্রেমে প্রত্যাখ্যান! রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে-বলতে হঠাৎই ধারাল অস্ত্র দিয়ে প্রেমিকার...বীভৎস...
Shyamnagar Horror: মেয়েটিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। মারা যায় সে। এলাকায় শোকের ছায়া।
বিশ্বজিৎ মিত্র: প্রেমের সম্পর্কে জেরে খুন (Murder in Love Affair)। রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ! উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে গতকাল, শুক্রবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ শ্যামনগর এলাকায় (Shyamnagar)।
ধারাল অস্ত্রের আঘাত
ঠিক কী ঘটেছিল? সূত্রের খবর, তাহেরপুর থানার অন্তর্গত শ্যামনগর এলাকায় মেয়েটি রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় তার প্রেমিক ডেকে নিয়ে যান। এরপরই দুজনে বচসায় জড়িয়ে যায়। অভিযোগ, তখনই মেয়েটিকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন ছেলেটি। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে বছরষোলোর মেয়েটি।
অকালমৃতা ষোড়শী
মেয়েটিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। মারা যায় সে। এলাকায় শোকের ছায়া।
প্রত্যাখ্যান, অভিমান, খুন
পুলিসসূত্রে জানা যায়, তাহেরপুর থানার অন্তর্গত শ্যামনগর এলাকায় দুজনের বাড়ি। এলাকাবাসীর দাবি, তাদের দুইজনে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। কিন্তু মেয়েটি ছেলেটিকে প্রত্যাখ্যান করে। এতে ঘোর অভিমান জন্মায় ছেলেটির মনে। এলাকাবাসীর দাবি, ছেলেটি এই অভিমানের জেরেই, মেয়েটিকে ভালবাসতে গিয়েই তাকে আঘাত করে ফেলে, এবং খুন করে ফেলে মেয়েটিকে।
চাঞ্চল্য এলাকায়
ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ঘটনার পরে পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় তাহেরপুর থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অভিযুক্ত ছেলেটিকে গ্রেফতার করে পুলিস। ছেলেটির নাম শুভ মণ্ডল, বয়স কুড়ির মতো।
