English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shyamnagar Horror: প্রেমে প্রত্যাখ্যান! রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে-বলতে হঠাৎই ধারাল অস্ত্র দিয়ে প্রেমিকার...বীভৎস...

Shyamnagar Horror: মেয়েটিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। মারা যায় সে। এলাকায় শোকের ছায়া।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 20, 2025, 01:21 PM IST
Shyamnagar Horror: প্রেমে প্রত্যাখ্যান! রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে-বলতে হঠাৎই ধারাল অস্ত্র দিয়ে প্রেমিকার...বীভৎস...

বিশ্বজিৎ মিত্র: প্রেমের সম্পর্কে জেরে খুন (Murder in Love Affair)। রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ! উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে গতকাল, শুক্রবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ  শ্যামনগর এলাকায় (Shyamnagar)।

Add Zee News as a Preferred Source

ধারাল অস্ত্রের আঘাত

ঠিক কী ঘটেছিল? সূত্রের খবর, তাহেরপুর থানার অন্তর্গত শ্যামনগর এলাকায় মেয়েটি রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় তার প্রেমিক ডেকে নিয়ে যান। এরপরই দুজনে বচসায় জড়িয়ে যায়। অভিযোগ, তখনই মেয়েটিকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন ছেলেটি। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে বছরষোলোর মেয়েটি। 

অকালমৃতা ষোড়শী

মেয়েটিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। মারা যায় সে। এলাকায় শোকের ছায়া।

প্রত্যাখ্যান, অভিমান, খুন

পুলিসসূত্রে জানা যায়, তাহেরপুর থানার অন্তর্গত শ্যামনগর এলাকায় দুজনের বাড়ি। এলাকাবাসীর দাবি, তাদের দুইজনে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। কিন্তু মেয়েটি ছেলেটিকে প্রত্যাখ্যান করে। এতে ঘোর অভিমান জন্মায় ছেলেটির মনে। এলাকাবাসীর দাবি, ছেলেটি এই অভিমানের জেরেই, মেয়েটিকে ভালবাসতে গিয়েই তাকে আঘাত করে ফেলে, এবং খুন করে ফেলে মেয়েটিকে। 

চাঞ্চল্য এলাকায়

ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ঘটনার পরে পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় তাহেরপুর থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অভিযুক্ত ছেলেটিকে গ্রেফতার করে পুলিস। ছেলেটির নাম শুভ মণ্ডল, বয়স কুড়ির মতো।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Murder in Love AffairShyamnagar
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: মহালয়া থেকেই শুরু নিম্নচাপের খেলা! গোটা পুজোতেই বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ ব্যাপক বৃষ্টি...
.

পরবর্তী খবর

Neeraj Chopra World Championships: আটে শেষ করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায়, ৭ বছরে এই প্র...