Shyampukur Election 2026 Result: শ্যামপুকুরে এগিয়ে বিজেপি; তবে কি পূর্ণিমায় ঢেকে যাবেন শশী? রুদ্ধগতি হ্যাটট্রিক-উত্তীর্ণ শশী পাঁজা?

Shyampukur Election 2026 Result: উত্তর কলকাতার অন্যতম প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ জনপদ শ্যামপুকুর। উত্তরের ঐতিহ্য ও রাজনীতির লড়াই এখানে। শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রটি কলকাতা পুরসভার ১১টি ওয়ার্ড নিয়ে তৈরি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 4, 2026, 10:04 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর কলকাতার অন্যতম প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ জনপদ শ্যামপুকুর। উত্তর কলকাতার ঐতিহ্য ও রাজনীতির লড়াই এখানে। শ্যামপুকুর উত্তর কলকাতার কেন্দ্রে অবস্থিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এই বিধানসভা কেন্দ্রটি কলকাতা পুরসভার মোট ১১টি ওয়ার্ড নিয়ে তৈরি: ৭ থেকে ১০, ১৭ থেকে ২১, ২৪ এবং ২৬ নম্বর ওয়ার্ড। শহরের প্রাচীনতম এলাকাগুলির একটি শ্যামপুকুর আজও তার ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও এলাকা

শ্যামপুকুরের ইতিহাস কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জায়গাটি তার রাজকীয় অট্টালিকা এবং সাংস্কৃতিক প্রাণচঞ্চলতার জন্য পরিচিত। এই কেন্দ্রের অন্তর্গত জায়গাগুলি পুরনো কলকাতার চিহ্ন বহন করে। আহিরীটোলা, বাগবাজার, কুমারটুলি এবং শ্যামবাজারের মতো আইকনিক এলাকাগুলির স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। 

ভোটার পরিসংখ্যানে অদ্ভুত প্রবণতা

শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাওয়া। যেখানে বেশিরভাগ কেন্দ্রে ভোটার বাড়ে, সেখানে এখানে উল্টো ছবি দেখা গিয়েছে। ২০১১ সালে এখানে ছিল ১,৮৫,৮৫৯ জন ভোটার ২০২৪ সালে ১,৭৬,৬৫২ জন ভোটার। ২০১১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ভোটারসংখ্যা প্রায় ৯,২০৭ জন কমেছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হয়, নিম্নবিত্ত মানুষজন তাঁদের ভিটেমাটি বিত্তবানদের কাছে বিক্রি করে শহরের উপকণ্ঠে চলে গিয়েছেন। সেই জায়গায় এখন গড়ে উঠেছে আধুনিক আবাসন, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স।

রাজনৈতিক ইতিহাস ও লড়াই

১৯৫১ সাল থেকে এই কেন্দ্রে মোট ১৭টি নির্বাচন হয়েছে।

ফরোয়ার্ড ব্লকের আধিপত্য: প্রথম কয়েক দশকে এখানে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রবল প্রতাপ ছিল। তারা মোট ১০ বার জিতেছে। কংগ্রেস জিতেছে ৪ বার।

১৯৭১-এর সহিংসতা: ১৯৭১ সালে দুই প্রার্থীর (হেমন্ত কুমার বসু এবং অজিত কুমার বিশ্বাস) অকাল মৃত্যুর কারণে নির্বাচন বাতিল হয়েছিল।

তৃণমূলের উত্থান: ২০১১ সাল থেকে কেন্দ্রটি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। রাজ্যের মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা এখান থেকে টানা তিনবার (২০১১, ২০১৬ এবং ২০২১) জয়ী হয়েছেন।

পরিসংখ্যান

২০২১ সালে শশী পাঁজা বিজেপির সন্দীপন বিশ্বাসকে ২২,৫২০ ভোটে পরাজিত করেন। যেখানে ২০১১ সালে বিজেপির ভোট ছিল মাত্র ৩.৬৬%, ২০২১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩২%-এ। অন্য দিকে, এক কালের শক্তিশালী ফরোয়ার্ড ব্লক ১০.৫২% ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে যায়।

লোকসভা বনাম বিধানসভা

আকর্ষণীয় বিষয় হল, বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল জিতলেও, লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে গত দু’বার বিজেপি এখানে এগিয়ে ছিল। ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে বিজেপি যথাক্রমে ২,১৭০ এবং ১,৫৯৯ ভোটে এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের চেয়ে এগিয়ে ছিল। এটি প্রমাণ করে যে শ্যামপুকুরে বর্তমানে অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে।

জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

শ্যামপুকুরে তফসিলি জাতি এবং মুসলিম ভোটারের সংখ্যা বেশ কম। এখানকার ভোটারদের মধ্যে এক ধরনের অনীহা দেখা যায়, যার ফলে ভোটার-উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে কম (২০২৪ সালে ছিল ৬২.৬১%)।

যোগাযোগ ও ল্যান্ডমার্ক

এখানেই রয়েছে শোভাবাজার রাজবাড়ি, কুমারটুলির মৃৎশিল্পীদের পাড়া, স্টার থিয়েটার এবং বাগবাজারের গঙ্গা ঘাট।
এখানে রয়েছে বিধান সরণি, বিবেকানন্দ রোড এবং রবীন্দ্র সরণির মতো ব্যস্ত রাস্তা। এই বিধানসভার শ্যামবাজার ও শোভাবাজার মেট্রো স্টেশন থেকে শহরের সর্বত্র যাওয়া যায়। এছাড়া এখানে ট্রামও চলে। শিয়ালদহ স্টেশন (৭ কিমি) এবং হাওড়া স্টেশন (৮ কিমি) এখান থেকে অত্যন্ত কাছে।

২০২৬-এর দিকে নজর

এবারের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে এসেছে, শ্যামপুকুরের লড়াই ততই অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। লোকসভা ভোটে বিজেপি সামান্য লিড পেলেও বিধানসভায় তৃণমূল এখনও শক্তিশালী। বাম-কংগ্রেস জোট বর্তমানে কোণঠাসা হওয়ায় লড়াই মূলত তৃণমূল বনাম বিজেপির। এমতাবস্থায় শ্যামপুকুরের প্রতিটি ভোটই ভাগ্যনির্ধারক।

দুই দফায় মিটল ভোট

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিলে ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিলে বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্য জুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR)। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশি ভোটারকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার রয়েছে! পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

