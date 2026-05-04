Zee News Bengali
Shyampur Assembly election result 2026 Live: বিয়ে বিতর্ক পেরিয়ে শ্যামপুরে জিতবে হিরণ? নাকি জয়ের ধারা অব্যাহত রাখবে তৃণমূল?

West Bengal Election 2026: গত পাঁচবারের তৃণমূলী গড় শ্যামপুরে এবার লড়াই জমজমাট। ২০২৪-এর লোকসভা ট্রেন্ডে তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও বিজেপির বাজি অভিনেতা হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়। রেকর্ড ৯২.৯৩% ভোটদান এবং ১২ শতাংশ ভোটার বাদ পড়া সংক্রান্ত 'এসআইআর' বিতর্কের আবহে এই গ্রামীণ হাওড়ার কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অস্মিতা' বনাম বিজেপির 'পরিবর্তন'-এর লড়াই এখন চূড়ান্ত পরিণতির অপেক্ষায়।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 4, 2026, 12:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাওড়া জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী কেন্দ্র হল শ্যামপুর বিধানসভা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৫১ সালের প্রথম নির্বাচনে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সবাদী)-এর শশীবিন্দু বেরা এখান থেকে জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে এই কেন্দ্রটি কখনও কংগ্রেসের শিশির কুমার সেন, আবার কখনও শশীবিন্দু বেরার (ফরওয়ার্ড ব্লক ও জনতা পার্টি) দখলে থেকেছে। আশির দশকে এখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের আধিপত্য বজায় ছিল। ২০০১ সাল থেকে এই কেন্দ্রটি তৃণমূল কংগ্রেসের কালিপদ মণ্ডলের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়, যিনি টানা পাঁচবার (২০০১, ২০০৬, ২০১১, ২০১৬, ২০২১) এই আসন থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

২০২৬-এর রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রার্থীরা হলেন:

তৃণমূল (TMC): নদেবাসী জানা
বিজেপি (BJP): হিরণ্ময় চট্টোপাধ্য়ায় (হিরণ)
কংগ্রেস (INC): শেখ মনজুর আলম
বামজোট (AIFB): অসিত বরণ সাউ

ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল
ফলাফলের স্ট্যাটাস: হাওড়া শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে ৫৩৬৯, বিজেপি প্রার্থী হিরন চট্টোপাধ্যায় পিছিয়ে

২০২১ বিধানসভা:
তৃণমূল কংগ্রেসের কালিপদ মণ্ডল ১,১৪,৮০৪ ভোট (৫১.৭৪%) পেয়ে জয়ী হন।
নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির তনুশ্রী চক্রবর্তী পেয়েছিলেন ৮৩,২৯৩ ভোট (৩৭.৫৪%)।
কংগ্রেস প্রার্থী অমিতাভ চক্রবর্তী ২০,৪০৮ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন।

২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড:
শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি ২৬ নম্বর উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা এলাকা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের লিড বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যা উলুবেড়িয়া আসনে ঘাসফুল শিবিরের জয় সুনিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা রাখে।

উপনির্বাচন:
শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে গত কয়েক দশকে কোনো উল্লেখযোগ্য উপনির্বাচন হয়নি। 

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

