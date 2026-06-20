/বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল, সেসময় ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল কংগ্রেস: মোদী

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: বাঙালি ভুলতে বসেছিল পশ্চিমবঙ্গ তৈরির ইতিহাস। তারকেশ্বরের সভা থেকে সেই ইতিহাস মনে করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অখণ্ড বাংলাকে তত্কালীন পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার যে 'ষড়যন্ত্র' হয়েছিল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলার ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। পাশাপাশি স্বাধীনতার পর শুরু হয়েছিল তুষ্টিকরণের রাজনীতি। যোগ দিবসে যোগ দিতে এসে শনিবার তারকেশ্বরে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছিল তখন কংগ্রেস ওই ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। তখন ড. শ্য়ামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ওই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। ১৯৪৭ এর এপ্রিলে উনি একটি ঐতিহাসিক রেজলিউশন পাস করেছিলেন যে বাংলা পাকিস্তানের অংশ হবে না। এর জন্য বাঙালি হোমল্যান্ড মুভমেন্ট শুরু করেছিলেন। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মেঘনাথ সাহা, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-সহ বাংলার অনেক প্রসিদ্ধ মানুষ এই লড়াইয়ের সঙ্গী হন। মতুয়া ঠাকুর পিয়ার ঠাকুর এই আন্দোলনের সামিল হন। বাংলায় যে দাবি ধর্মের দোহাই দিয়ে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তা ফের ঘুরে দাঁড়ায়। এর জেরেই ভারত বিরোধী লোকরা বুঝতে পারে গোটা বাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া অসম্ভব। তার পরেই পশ্চিমবঙ্গের রূপে বাংলার এই অংশে ভারতে রয়ে গিয়েছিল। যে উদ্দেশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানো হয়েছিল স্বাধীনতার পর সেই ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর ঠিক উল্টো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দিবস ও এর আবেগকে ভুলিয়ে দেওয়া চেষ্টা হয়েছে। রাজনীতির কারণে ইতিহাসের হোয়াইটওয়াশ করা হয়েছে। দেশভাগের সময়ে কংগ্রেস চেয়েছিল বাংলাকে অভিভাবকহীন হিসেবে ছেড়ে চলে যেতে। সেই কংগ্রেস বিভাজনের পর তুষ্টিকরণের রাজনীতি শুরু করে।
সভায় মানুষজনের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাবা তারকনাথ আর বাংলার পুণ্য ভূমি পশ্চিমবঙ্গ দিবসের ঐতিহাসিক দিনে এত মানুষের উপস্থিতি আমাকে মুগ্ধ করেছে । ভোট আর শপথ গ্রহণ এর পর আজ প্রথম আমি আবার এলাম । বাংলার হাওয়ায় নতুন শক্তি আছে ,এখানে বাতাসে নতুন সুগন্ধ আসছে যেন মনে হচ্ছে বাংলা বেড়ি ভেঙে স্বাধীন হয়েছে । আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আজ স্বচ্ছতা সে স্বাগত এর কর্মসূচির জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই সকলকে । যেখানে স্বচ্ছতা আছে সেখানে বিকাশ তত ভালো দেখা যাবে । আপনাদের সকলকে অনেক শুভেচ্ছা স্বচ্ছতা সে স্বাগত এর কারণে। এবার পশ্চিমবঙ্গ দিবস এর তারিখ আরও গুরুত্বপুর্ন । বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যে স্বপ্ন দেখেছিল বাংলার মনীষীরা যে কল্পনা করেছিল আজ প্রথম বার পশ্চিমবঙ্গ দিবস এর দিন সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যে। বাংলা ত্যাগ করেছে বলিদান দিয়েছে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। বাংলার মানুষ নিজেদের ভূমি টুকরো হতে দেখে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নিজের মাটি নষ্ট হতে দেয়নি ।
বাংলার মানুষের জন্য একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে মোদী বলেন, ভোটের সময় আপনাদের আমি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের গ্যারান্টি দিয়েছি । বাংলার প্রতিটি মানুষের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া শুরু হয়েছে । বাংলার মা-বোনেদের অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে । বাংলার চাকরি এর ক্ষেত্রে বয়সের ছাড় দেওয়া হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি, সেই কাজও চলছে । জনকল্যাণ শিবির এর মাধ্যমে সকল সরকারি প্রকল্প এর সুবিধা পাচ্ছে বাংলার মানুষ। কৃষকদের হাত জোড় করে অনুরোধ করছি আপনার বাচ্চাদের ফলনের উপযোগী জমি বানিয়ে উপহারের জন্য ক্ষেত বাঁচাও অভিযান করুন। নিজের ক্ষেত বাঁচানোর সংকল্প করুন। আশেপাশের চাষিদের উদ্বুদ্ধ করুন । আপনার মা এই মাটি । তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন । আমাদের এই মাটিকে না মা কে বাঁচাতে হবে । ভারত বিকশিত ভারত হওয়ার সংকল্প নিয়েছে । বাংলার প্রগতিতে বিকাশে অগ্রগতি হচ্ছে । বিকাশের প্রথম শর্ত হল শান্তি সামাজিক স্থিরতা । বাংলার সংস্কৃতির সামাজিক কৃষ্টির সম্মান জানাবে। একসঙ্গে চলতে হবে সকলকে।
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