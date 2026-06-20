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বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল, সেসময় ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল কংগ্রেস: মোদী

PM Modi in Bengal: প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছিল তখন কংগ্রেস ওই ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। তখন ড. শ্য়ামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ওই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 20, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:42 PM IST
বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল, সেসময় ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল কংগ্রেস: মোদী

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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