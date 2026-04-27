Rhino Dead: সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে এলাকাছাড়া হয়ে বেঙ্গল সাফারির নয়নমণি, সেই ভীম আর নেই

Rhino Dead: সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে এলাকাছাড়া হয়ে বেঙ্গল সাফারির নয়নমণি, সেই ভীম আর নেই
Rhino Dead: শুরুর দিকে কিছুটা বন্য মেজাজ দেখালেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটকদের নয়নমণি হয়ে উঠেছিল সে
নারায়ণ সিংহ রায়: বেঙ্গল সাফারিতে গেলে আর দেখা পাবেন না ভীমের ৷ মৃত্যু হল পার্কের একমাত্র গন্ডার ভীমের। গত বুধবার ভীমের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর । তার মৃত্যুর সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল পার্কের গণ্ডার সাফারি ৷
উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক এক অনন্য আকর্ষণ । আর সেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা পার্কের একমাত্র গণ্ডার পাড়ি দিল না ফেরার দেশে । গত বুধবার দীর্ঘ ১০ বছরের বর্ণময় অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছে বিশালাকায় এই সদস্যটি। তার মৃত্যুতে যেমন পার্কের কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, তেমনই বিষণ্ণ উত্তরবঙ্গের পর্যটন প্রেমীরাও ।
ভীমের বেঙ্গল সাফারিতে আসার ইতিহাস ছিল বেশ রোমাঞ্চকর । জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে সঙ্গিনীকে নিয়ে লড়াইকে কেন্দ্র করে এলাকাছাড়া হয়ে তিস্তার পাড় বরাবর মহানন্দা অভয়ারণ্যের সেবকে চলে এসেছিল এই গণ্ডারটি । সেই সময় কানহেলা নামে পরিচিত এই গণ্ডারটিকে বনদফতর উদ্ধার করে নিয়ে আসে নবনির্মিত বেঙ্গল সাফারি পার্কে । এখানেই তার নতুন নামকরণ করা হয় ভীম ।
শুরুর দিকে কিছুটা বন্য মেজাজ দেখালেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটকদের নয়নমণি হয়ে উঠেছিল সে। তাকে দেখার জন্য কর্তৃপক্ষ আলাদা করে রাইনো সাফারি পর্যন্ত চালু করেছিল । বেশ কয়েকবার পার্কের দেওয়াল ভেঙে বের হওয়ার চেষ্টাও করেছিল ভীম । তার জন্য সঙ্গিনীর খোঁজও চলছিল । কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি ।
পার্ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত কারণেই ভীমের মৃত্যু হয়েছে । বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর ই. বিজয় কুমার জানান, গণ্ডারটির বয়স হয়েছিল এবং শারীরিক কারণেই এই পরিণতি । নিয়ম মেনে ইতিপূর্বেই ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং রিপোর্ট উচ্চপদস্থ জু অথরিটির কাছে পাঠানো হয়েছে । বনদফতরের উপস্থিতিতেই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে।
ভীমের এই পরিণতিতে কর্তৃপক্ষের এই বার্ধক্যজনিত মৃত্যুর তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন পশুপ্রেমীদের একাংশ । হঠাৎ করে কেন এই মৃত্যু, নাকি এর নেপথ্যে বনদফতরের রক্ষণাবেক্ষণ বা চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি ছিল -তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা । দীর্ঘ এক দশক ধরে ভীম ছিল বেঙ্গল সাফারির আভিজাত্যের প্রতীক । তার মৃত্যুতে উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী পর্যটনে এক অপূরণীয় ক্ষতি হল । আপাতত ফাঁকা পড়ে রইল ভীমের সেই পরিচিত বিচরণভূমি, যা একদিন দর্শকদের আনন্দে ভরিয়ে রাখত ।
