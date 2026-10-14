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প্রায় ১৪০ কোটি টাকার সোনার গয়নায় সেজেছে প্রতিমা! শিলিগুড়ির পুজোয় নজরকাড়া থিম

শিলিগুড়ির সেন্ট্রাল কলোনির দুর্গাপুজোয় ১০০ কেজিরও বেশি সোনার গয়নায় সাজানো হয়েছে দুর্গা-সহ অন্য প্রতিমা। গয়নার নিরাপত্তায় তিন স্তরের ব্যবস্থা। সোনালি থিমে সাজানো হয়েছে মণ্ডপও। দুর্গাপুজোয় নজর কেড়েছে শিলিগুড়ির সেন্ট্রাল কলোনির পুজো।

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 14, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 06:27 PM IST
প্রায় ১৪০ কোটি টাকার সোনার গয়নায় সেজেছে প্রতিমা! শিলিগুড়ির পুজোয় নজরকাড়া থিম

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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