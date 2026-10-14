/প্রায় ১৪০ কোটি টাকার সোনার গয়নায় সেজেছে প্রতিমা! শিলিগুড়ির পুজোয় নজরকাড়া থিম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজো মানেই নতুন থিম, চোখধাঁধানো মণ্ডপ আর প্রতিমার অভিনব সাজ। প্রতি বছরই দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করতে নানা ধরনের ভাবনা নিয়ে হাজির হন পুজো উদ্যোক্তারা। তবে এ বার শিলিগুড়ির সেন্ট্রাল কলোনির দুর্গাপুজোয় আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে সোনা। দেবী দুর্গা-সহ অন্য প্রতিমাগুলিকে সাজানো হয়েছে ১০০ কেজিরও বেশি সোনার গয়নায়। শুধু প্রতিমার সাজ নয়, সোনালি ভাবনায় তৈরি হয়েছে মণ্ডপও।
১০০ কেজিরও বেশি সোনার গয়নায় সাজ
শিলিগুড়ির সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপুজো কমিটির এ বার ৬৪তম বর্ষ। এই বিশেষ বছরকে স্মরণীয় করে তুলতেই এমন অভিনব আয়োজন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেবী দুর্গা এবং অন্য প্রতিমাগুলিকে সাজাতে ব্যবহার করা হয়েছে ১০০ কেজিরও বেশি আসল সোনার গয়না। দেবীর পাশাপাশি লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক এবং অসুরের প্রতিমাতেও রয়েছে সোনার অলঙ্কার।
সোনার গয়নায় সজ্জিত প্রতিমা এবং সোনালি মণ্ডপের সাজ মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক আলাদা পরিবেশ। মণ্ডপের প্রবেশদ্বারও এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে তা সোনার প্রাসাদের মতো দেখায়। ফলে ঠাকুর দেখতে আসা দর্শনার্থীদের কাছে এই পুজো এ বারের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।
প্রায় ১৪০ কোটি টাকার গয়না?
সোনার বিপুল পরিমাণের পাশাপাশি গয়নাগুলির সম্ভাব্য মূল্য নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। দ্য টেলিগ্রাফ-এর আগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০০ কেজি সোনার গয়নার মূল্য প্রায় ১৪০ কোটি টাকা হতে পারে বলে পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছিল। তবে এটি আগাম হিসাব; গয়নার বর্তমান বাজারমূল্য সোনার দাম এবং অলঙ্কারের প্রকৃত বিবরণের উপর নির্ভর করবে।
গয়নার নিরাপত্তায় তিন স্তরের ব্যবস্থা
এত বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না মণ্ডপে থাকায় নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে পুজো কমিটির তরফে তিন স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য স্টেটসম্যান। গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থার নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী, আয়োজকদের নিয়োগ করা বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী এবং বাউন্সার মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়াও দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে প্রবেশ ও বেরোনোর জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মণ্ডপের নিরাপত্তা নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিস কমিশনারেটের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে।
উদ্বোধন করলেন জয়ন্ত রায়
১৩ অক্টোবর শিলিগুড়ির এই সোনালি মণ্ডপের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডা. জয়ন্ত কুমার রায়। উদ্বোধনের পর থেকেই সোনার গয়নায় সাজানো প্রতিমা ঘিরে দর্শনার্থীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে, সেন্ট্রাল কলোনির দুর্গাপুজোয় এ বার সোনার গয়না ও সোনালি মণ্ডপের অভিনব আয়োজন বিশেষ নজর কেড়েছে। উত্তরবঙ্গের পুজোর মানচিত্রে এই উদ্যোগ কতটা দর্শক টানতে পারে, এখন সেটাই দেখার।
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