/জন্মদিনে হস্টেল থেকে নিয়ে যেতে ফোন করেন বাবা, ততক্ষণে করোনেশন সেতুতে মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে মেয়ে

অরূপ বসাক: সেভকের করোনেশন সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন, এক কলেজ ছাত্রী। নদী থেকে তার দেহ উদ্ধার করে মংপং পুলিস। এনিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, মৃততরুণীর নাম সৃষ্টি প্রধান সিকিয়া(২০)। কার্শিয়াংয়ের মকাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণী পড়শোনা করতেন শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি কলেজে। থাকতেন কলেজ হস্টেলে।
মঙ্গলবারই ছিল সৃষ্টি প্রধান সাকিয়ার জন্মদিন। পরিবারের তরফে জানা যায়, সকালে তাঁর বাবা দীপেশ প্রধান সাকিয়া মেয়েকে জন্মদিন উপলক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফোন করেন। কিন্তু ফোনে কোনও সাড়া না পেয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এরপর তড়িঘড়ি শিলিগুড়ির হস্টেলে পৌঁছলেও মেয়ের সন্ধান পাননি।
এদিকে, সেভকের করোনেশন সেতু থেকে এক তরুণীর মৃত্যুর খবর পেয়ে মংপং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সেতুর নিচ থেকে দেহ উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেতুর ওপর একটি ছোট ব্যাগ পাওয়া যায়। সেই ব্যাগের সূত্র ধরেই পুলিস মৃতার পরিচয় এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। খবর পেয়ে তাঁর বাবা সেভকে পৌঁছন। তবে ততক্ষণে সব শেষ।
ঘটনার খবর পেয়ে ওদলাবাড়ি হাসপাতালে ছুটে আসেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ডুয়ার্স এক্সপ্রেস মেলের সম্পাদক রাজু নেপালি। তিনি জানান, মৃতা কার্শিয়াংয়ের মাকাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা এবং পড়াশোনার জন্য শিলিগুড়িতে থাকতেন।
পরিবার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মৃতার মা কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন। মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন বাবা দীপেশ প্রধান সাকিয়া।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার জলপাইগুড়িতে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
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