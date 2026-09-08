Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /জন্মদিনে হস্টেল থেকে নিয়ে যেতে ফোন করেন বাবা, ততক্ষণে করোনেশন সেতুতে মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে মেয়ে

জন্মদিনে হস্টেল থেকে নিয়ে যেতে ফোন করেন বাবা, ততক্ষণে করোনেশন সেতুতে মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে মেয়ে

Sevak College Student Death: সেভকের করোনেশন সেতু থেকে এক তরুণীর মৃত্যুর খবর পেয়ে মংপং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সেতুর নিচ থেকে দেহ উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 08, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:31 PM IST
জন্মদিনে হস্টেল থেকে নিয়ে যেতে ফোন করেন বাবা, ততক্ষণে করোনেশন সেতুতে মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে মেয়ে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সম্পত্তি-টাকাকড়ির অনন্ত প্লাবন! সূর্য গোচরে আগামী ৪ মাস ৪ রাশির মহারাজকীয় সম
2
3
4
5